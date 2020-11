Legionario salvadoreño es nominado al mejor gol del año en Estados Unidos

En un 2020 de poco fútbol, Efrain Burgos se destacó por un golazo desde más de 50 metros en la USL.

Pese a que no fue una buena temporada para Las Vegas Lights, Efrain Burgos podría tener un gran premio a final de temporada. El legionario salvadoreño no pudo pasar de la fase de regular con el equipo de la USL de Estados Unidos, pero está nominado al gol del año por un tanto de "otra liga", como definieron los medios norteamericanos lo que hizo el ex-FAS.

La organización de la Segunda División estadounidense lanzó un link para votar por la mejor anotación de esta temporada y se puede votar allí lo que hizo el cuscatleco. El futbolista ya sabe lo que es conquistar ese premio, ya que, lo hizo en el 2015 con un tanto bastante similar.

El gol de Efrain Burgos fue una verdadera locura. El legionario controló el balón con el pecho, se acomodó y terminó remetando desde muy lejos para terminar clávando la pelota en el ángulo del portero de San Diego Loyal SC. Otro dato para destacar es que lo hizo a menos de 5 minutos de empezado el encuentro.

Sobre esto declaró el salvadoreño: “Sería un honor ganar este premio. Gané ya un gol del año en el 2015 y poder hacerlo de nuevo sería muy especial. Poder decir que un salvadoreño ganó el mejor gol del año en dos diferentes ocasiones es algo que me hiciera sentir muy orgulloso. No solo por mi, sino porque represento un país entero”.

Y finalizó: “Lo que más me emociona es que me identifiquen cómo salvadoreño. Poder estar nominado para un premio como este es muy gratificante y al mismo tiempo un premio al esfuerzo y sacrificio de un año que ha sido muy difícil”.