Deportivo Saprissa: Michael Barrantes comentó que el árbitro asistente le ofreció "unos golpes"

Michael Barrantes para Tigo Sports afirmó que el árbitro asistente le ofreció unos golpes fuera del terreno de juego.

El Deportivo Saprissa no levanta cabeza de una mala racha de no conseguir la victoria en los últimos cuatro partidos en el fútbol local. Sin embargo, en el último enfrentamiento por la jornada 13 del Clausura 2021 ante Jiracal no pasaron del empate (0-0) con un ingrediente adicional. Michael Barrantes confesó al terminar el partido, que el árbitro asistente le ofreció "unos golpes".

Una situación bastante delicada ya que esto no es costumbre que ocurra en el terreno de juego, tomando en cuenta que los árbitros son los encargados de impartir justicia y a su vez el respeto entre todas las partes. Y en este escenario, no se están cumpliendo ninguna de las dos. Así lo dejó saber el futbolista del Saprissa, Michael Barrantes.

"Creo que lo del árbitro ya es un poco más dañino que lo que fue el golpe en realidad. Te voy a ser sincero, yo nunca he sido una persona de hablar mucho de los árbitros luego de un partido, pero la verdad es que este señor ya se pasó de todas. Porque yo sí tengo respeto hacia las personas y él no tuvo eso", comentó Michael Barrantes para Tigo Sports.

"Luego de una jugada de intercambio de palabras normales que suceden en un terreno de juego y el asistente número dos desde su lugar de trabajo le gritaba al otro jugador que no se dejara de mí, que yo era un tonto, y posteriormente cuando me acerqué para saber cuál era su situación, me retó para que nos viéramos en la calle. Y aunque no acostumbro a hablar, hoy no me voy a quedar callado", concluyó Michael Barrantes para Tigo Sports.

Todavía la Federación del fútbol costarricense no se ha pronunciado al respecto sobre esta situación, tampoco alguna respuesta del árbitro relacionado con este hecho. Pero ya las declaraciones de Michael Barrantes fueron bastante claras y son escenarios que no deberán repetirse.