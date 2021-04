David Suazo estuvo cerca de jugar en el Paris Saint Germain

En una entrevista para Mauricio Kawas, el ex delantero contó que el PSG de Francia estuvo interesado en el.

Oscar David Suazo Velasquez es uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia de Honduras. La "Pantera" fue el primer hondureño en jugar en el fútbol italiano, y para nadie es una novedad su lugar en el podio como uno de los máximos exponentes en la historia del deporte catracho.



Sin embargo, en una charla con Mauricio Kawas, el "Rey" David contó una anécdota que era hasta hoy desconocida: antes de fichar por el Cagliari en 1999, hubo un equipo de renombre que también mostró interés en contar con contratarlo, pero al final la negociación no llegó a buen destino.

Se trata del París Saint Germain de Francia, hoy semifinalista de Champions y equipo de mucha tradición en el país bicampeón del mundo. El ex delantero de Olimpia, Benfica, Inter de Milán, reveló como fue la historia que lo pudo vincular con los parisinos:

"Al profesor Leonel Flores le llega una propuesta del Paris Saint-Germian. La única propuesta real que llega es la del PSG, pero me querían solo a prueba y eso no le gustó al presidente (José Rafael Ferrari)", expresó.

El presidente de Olimpia en aquel entonces, no quería desprenderse de su joya con tanta facilidad según reveló David: "Ferrari no me quería vender porque decía que no me estaba disfrutando ni un poquito", concluyó.