Faitelson aprueba la llegada de Ambriz a Costa Rica

El polémico David Faitelson vio con buenos ojos la posible contratación de Ignacio Ambriz a Costa Rica.

La Selección Nacional de Costa Rica dio a conocer ayer que Ronald González fue cesado de su cargo, esto luego de caer 4-0 en un partido amistoso contra Estados Unidos y que alargó la racha de 11 encuentros consecutivos sin ganar, situación que ha causado rumores sobre posible sustituto, pero el que más suena en la nación tica es la del mexicano Ignacio Ambriz.

La posible contratación de “Nacho” Ambriz para el combinado Tico no solamente ha hecho eco en Costa Rica y en Centroamérica, también ha estado entre los temas de varios medios de comunicación mexicanos, donde sin duda no podría faltar la opinión del siempre polémico David Faitelson que no dudó en dar su punto de vista.

“Costa Rica sería una magnifica opción para Ignacio Ambriz. Puede llevar su estilo y su experiencia a una selección que debe estar entre las clasificadas a Qatar 2022”, redactó Faitelson que ve con buenos ojos la posible llegada del mexicano a Centroamérica, tomando en cuenta que el Tri es de los favoritos para estar en el siguiente Mundial.

Hasta el momento, la Federación de Futbol de Costa Rica todavía no ha dado a conocer quien será el próximo estratega, Ignacio Ambriz es la opción más fuerte, pero todavía faltan detalles para definir detalles en su contrato, así mismo también se tienen otros candidatos donde destaca el nombre de Alexander Guimaraes y Ricardo Lavolpe.

Los Ticos volverán a la actividad dentro de un mes, cuando debuten en la Copa de Oro 2021 ante el ganador de una de las llaves preliminares, luego estarán enfrentando a Jamaica y después a Surinam para buscar un pase a los cuartos de final.