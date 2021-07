¡Atención Guatemala! Las figuras de Guyana para la fase preliminar de la Copa Oro

Se viene el primer encuentro de Guatemala por la fase preliminar de la Copa Oro y enfrente tendrá a Guyana que tendrá nombres interesantes.

Comienza la Copa Oro para Guatemala y su primer rival será Guyana. La selección dirigida por Amarini Villatoro enfrentará a los caribeños en el primer partido de la fase preliminar, en caso de vencerlos jugarán ante el ganador de Guadalupe y Bahamas. No será un encuentro para nada fácil el que tiene enfrente los chapines.

El combinado guyanés ha sumado a un gran número de legionarios para esta competencia y hay 5 en particular que se destaca por sobre el resto. En FCA repasaremos a las 5 figuras que tiene el conjunto de la isla en su plantilla para el duelo de mañana. Varios están jugando en lias europeas.

Nathan Moriah Welsh

Es la gran joya que tiene Guyana y ya debutó con la selección mayor ante Bahamas. Nathan tiene 19 años, es mediocampista ofensivo y pertenece al Bournemouth de la Segunda División de Inglaterra. Pese a que todavía no debutó en los Cherries, viene entrenando hace rato con el primer equipo.

Nathan ya entrenó con el primer equipo del Bournemouth. (Daily Echo)

Emery Welshman

La máxima figura de Guyana en la actualidad con un pasado importante en Canadá. Welshman nació en el país norteamericano, pero se nacionalizó guyanés por sus padres. Jugó en Toronto FC y FC Cincinnati la MLS, además de otros clubes de la USL. Actualmente, es uno de los goleadores del Hapoel Ra'anana de Israel. Tiene un valor de ficha de 200 mil dólares.

Welshman jugó varios años en la MLS y ahora está en Israel. (Toronto FC)

Matthew Briggs

Otro de los jugadores más interesantes que tiene Guyana y que tampoco nació allí. Briggs es oriundo de Inglaterra y allí desarrolló gran parte de su carrera. El defensor de 30 años pasó por Fulham, Bristol City, Watford, Millwall y hasta llegó a integrar las selecciones juvenil inglesa. Actualmente, Briggs juega en el Vejle de la Primera División de Dinamarca.

Briggs jugó en las selecciones juveniles Sub 17 y Sub 20 de Inglaterra. (Getty Images)

Kai Mckenzie-Lyle

El guardameta titular de Guyana que también es nacido en Inglaterra. Mcjenzie-Lyle tiene 23 años y debutó hace 6 en Barnet de la League Two, Cuarta División inglesa. Estuvo durante una temporada en el equipo Sub 23 del Liverpool y, actualmente juega Cambridge United de la League One.

Mckenzie-Lyle atajó en el equipo Sub 23 del Liverpool. (Getty Images)

Reiss Greenidge

Otro de los jugadores más destacados que tiene Guyana para la Copa Oro. Greenidge nació en Inglaterra y se nacionalizó por sus padres. Comenzó su carrera en el Ebbsfleet United de la Nationals League y fue escalando. Pasó por el Sogndal de la Primera División de Noruega y, actualmente, es el defensor del mítico Bolton Wanderers de la League Two.