Enrico Hernández sobre su ausencia en El Salvador: "Es mi decisión no ir a Copa Oro"

Luego de que se lo ingresará en la lista preliminar de El Salvador para la Copa Oro, Enrico Hernández decidió no participar.

Se conoció la lista final de El Salvador para la Copa Oro y una de las ausencias más llamativas es la de Enrico Hernández. El juvenil de 19 años se había perdido los últimos partidos por las Eliminatorias debido a una lesión, pero ya estaba recuperando y tenía el alta para participar del torneo continental.

Según contó en un posteo en sus redes sociales, él ya está listo para jugar pero prefirió priorizar la pretemporada en el Vitesse. En los últimos partidos de la temporada empezó a sumar muchos minutos en la Eridivisie y ahora tendrá la oportunidad de ganar más lugar en la consideración del entrenador.

"Queridos amigos, como han leído, no voy a ir a la Copa Oro. Ha sido completamente mi decisión porque me gusta concentrarme en la preparación y lamentablemente tuve que elegir. Vitesse me dio la libertad de elegir y estoy muy agradecido por eso. Hugo Pérez y Diego Henríquez también entendieron mi situación", publicó el atacante.

De todas formas, contó que estará alentando por la Selecta desde Países Bajos y aseguró que estará presente en los partidos de septiembre por la clasificación al Mundial de Qatar 2022: "Apoyaré totalmente a la selección en este torneo y con la voluntad de Dios espero hacer mi debut en las eliminatorias 2021".

El mensaje de Enrico Hernández sirve también para despejar cualquier duda sobre su ausencia en la competición de Concacaf. Se llegó a decir que se había arrepentido de jugar para la Selecta y representaría a Finlandia, la selección europea que lo había tentado a su tiempo y él la rechazó.