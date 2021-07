Selección de México recibió críticas en las redes por su desempeño ante El Salvador en Copa Oro

La Selección de México derrotó (1-0) a El Salvador por Copa Oro, sin embargo, recibió críticas por parte de los aficionados aztecas.

La Selección de México se clasificó como primera en el Grupo A de la Copa Oro superando a El Salvador, Trinidad y Tobago y Guatemala. Pero ganar no solamente es importante, sino también el cómo. Y allí la selección mexicana ha quedado en deuda al menos en esta primera fase. Ante los caribeños no pasaron del empate y ayer ante los centroamericanos a pesar de la victoria (1-0) el rendimiento no fue bueno y esto fue criticado por parte de un sector de la afición azteca a través de las redes sociales.

Gracias a un gol al minuto 26 del primer tiempo de Luis Rodríguez Alanís, los mexicanos se llevaron el triunfo pero esto no fue suficiente para los seguidores del Tri. Las formas también son importantes y en esta fase de grupo no han convencido. Sobre todo en este último encuentro ante El Salvador, que a través de las redes sociales se lo hicieron saber a pesar del resultado y de haber clasificado a los cuartos de final como primeros de grupo.

¡Críticas para México por su desempeño ante El Salvador!

A través de las redes sociales fueron muchos los comentarios por parte de los aficionados mexicanos en contra de la selección. Al ser candidatos en esta Copa Oro, esperan una mejor rentabilidad en el juego. Si bien no es la Selección A para México, tienen una plantilla abarrotada de grandes individualidades que pueden transformarse en un conjunto más que competitivo.

"Una selección mediocre. No juegan a nada. Sobrevalorada por las televisoras que la venden bien. Le dejan mucho que de deber a los aficionados que pagan boleto o pierden dos horas viéndolos por la televisión. Dan pena". "Qué mal juega la selección mexicana, para eso contrataron un dizque mejor técnico, para mi es un mediocre, no creo que ganen la Copa Oro", fueron algunos de los comentarios que expresaron a través de las redes sociales.

Así van los cuartos de final de la Copa Oro

Por ahora, el primer objetivo la Selección de México lo ha conseguido: clasificar como primera de grupo a los cuartos de final de la Copa Oro. Tal vez con este rendimiento puede que le alcance para llegar a la final, no obstante, generando un mejor juego tendrán más chances e incluso más tranquilidad a la hora de disputar una hipotética final.