Cuba es eliminada de la Copa Oro sin poder jugar

Cuba no pudo ni llegar a Estados Unidos por lo que quedó fuera de la Copa Oro.

La Concacaf dio a conocer hace unos instantes que la Selección Nacional de Cuba quedaba automáticamente eliminada de la Copa Oro 2021, esto porque no se iba a presentar al encuentro que tenía que disputar la tarde de hoy ante Guayana Francesa, en uno de los partidos de la ronda preliminar del campeonato del área.

Los cubanos no pudieron ni llegar a Estados Unidos, esto porque se quedaron varados en Nicaragua, por problemas de visado y los protocolos que existen debido al Coronavirus, ya no pudieron tomar el avión rumbo a la nación norteamericana y por ende no llegarían a tiempo para su compromiso.

“Concacaf ha estado en comunicación constante con la Asociación Cubana de Fútbol con respecto a su viaje a la Ronda Preliminar de la Copa Oro 2021 de Concacaf (Prelims). Desafortunadamente, debido a problemas en su viaje relacionados con Covid-19 y sus visas, y el régimen de pruebas de Covid-19 requerido, el partido de esta noche contra Guayana Francesa no se llevará a cabo”, publicó Concacaf

“Dada la situación actual de salud pública y la necesidad constante de cumplir con los protocolos, la salud y seguridad de los equipos participantes no se puede comprometer. Guayana Francesa avanzará a la segunda ronda de los Prelims y se enfrentará a Trinidad y Tobago el martes, 6 de julio de 2021”, agregó el ente.

Cuba debía enfrentar a Guayana Francesa y el ganador enfrentaría Trinidad y Tobago en la siguiente fase, para pelear así por un pase al Grupo A de la Copa Oro donde están México, El Salvador y Curazao.