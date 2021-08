Amarini Villatoro espera no decepcionar en Pérez Zeledón

Pérez Zeledón depositó sus esperanzas en el guatemalteco Amarini Villatoro.

Municipal Pérez Zeledón dio a conocer hace unos días que el costarricense Paulo César Wanchope no continuaría siendo el entrenador del equipo tras no conseguir los resultados esperados en las primeras jornadas del Torneo Apertura 2021 y es por eso que ayer se informó la contratación del guatemalteco Amarini Villatoro.

Villatoro fue presentado en una conferencia de prensa, en el que se mostró contento por esta nueva etapa en su carrera, pero también comprometido y con la responsabilidad de hacer un buen trabajo, para poner a los Guerreros del Sur en la pelea por los primeros puestos y así estar en la etapa final.

“Gracias por confiar en mí, hay que trabajar mucho, porque Pérez Zeledón está en una posición incomoda siempre ha estado acostumbrado a pelearle a los equipos tradicionales de Costa Rica. Ofrezco mi profesionalismo y mucho trabajo, soy necio en ese aspecto, en insistir que el jugador se comprometa con la causa”, dijo el guatemalteco.

“Espero que tengan esa identidad, en mi caso me considero un aficionado más de los Guerreros y eso remarca más mi compromiso en no defraudar a la gente que ha confiado en mí. Le he dado el seguimiento a algunos rivales, hemos estado siguiendo el futbol costarricense y eso permite tener un panorama claro en los partidos que se puedan tener”, agregó.

Acerca de qué se debe mejorar en el plantel afirmó: “Hay que trabajar mucho desde la parte anímica, técnico y táctica, poner claros los objetivos, soy mucho de platicar mucho con el jugador, que se sienta cómodo tanto fuera como dentro de la cancha, eso influye en lo mental en la libertad que pueda tener en algunos aspectos dentro del campo”.