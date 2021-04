Zarco Rodríguez le responde a Lisandro Pohl: "No sabe nada de fútbol"

Luego de las críticas de Lisandro Pohl hacía FAS, Zarco Rodríguez le respondió muy enojado.

Se viene una nueva edición del clásico entre Alianza y FAS por el torneo salvadoreño. A pocos días del partido entre los dos grandes cuscatlecos, la previa se va poniendo cada vez más caliente y con polémica. Zarco Rodríguez decidió salir a contestarle a Lisandro Pohl por las críticas hacía la forma de juego de los Tigres.

"Él sabe mucho de administrar, pero de fútbol no sabe nada. Son cosas que uno conoce, las sabe y que siga diciendo lo que él quiera. Lastimosamente ya no tienen protagonismo, entonces quieren tenerlo. Le deseamos que Dios lo bendiga, que siga adelante y nosotros vamos a seguir trabajando para mejorar y trabajar”, declaró el entrenador en entrevista con Cancha.

Y después le apuntó a los medios salvadoreños: “Todavía así no nos dan méritos, si a los que están cuarto o quinto y no a nosotros que estamos segundos. Pero eso es lo triste que tiene el fútbol, que tiene el periodismo que no sabe medir ciertas realidades el fútbol. Vamos segundos, atrás del equipo que ha dominado en la Liga en los últimos años. Eso es algo positivo”.

Zarco está contento con el nivel mostrado en los últimos partidos y se ilusiona de que haya un buen encuentro contra Alianza: “Ahorita ya podemos pensar en eso, corregir para llegar a hacer un buen partido, para que la gente pueda disfrutar un partido digno de dos equipos grandes. Corregiremos para que nuestro equipo esté a la altura”.

Hay que destacar que los Paquidermos llegan líderes con 12 puntos y con uno menos está segundo FAS. Más allá de que falta mucho, una victoria podría poner como líder a los dirigidos por Rodríguez por primera vez en lo que va de este torneo. Será un partido que vale más de tres puntos.