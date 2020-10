Alex López confesó que rechazó ofertas del extranjero para quedarse en Alajuelense

Tras dejar atrás todas las críticas que recibió, Alex López contó que prefirió seguir en Alajuelense antes de jugar en otros países.

El presente de Alex López es mucho mejor comparado con algunos meses atrás. El futbolista dejó de lado la crisis que vivió al perder la final con Alajuelense ante Saprissa y ahora es uno de los más destacados del Manudo. Hasta Bryan Ruiz se acercó a los directivos para negociar la continuidad del mediocampista con el que "más se entiende dentro del campo de juego", según contó el mítico tico.

El legionario catracho habló con ESPN y como sufrió las multiples críticas que recibía en las redes sociales: "Después de la segunda final, miré a mi esposa llorar por todo lo que se decía, sentía que si me iba era porque el equipo tomara la decisión. Si eso hubiese pasado, yo igual estaría agradecido por abrirme las puertas. Di lo mejor de mí. Sólo me voy con la condición de ser campeón".

Alex López confesó que llegaron ofertas, pero él no tenía pensado irse: "He tenido muchas oportunidades, la directiva sabe que quisieron pagar mi cláusula, pero vine con un sólo objetivo. Rechacé ofertas de Colombia, Perú, Chile y también tuve una oferta en otro lado. Pero por más que la plata me motivara a irme siempre busqué lo mejor para mi familia y del club, siento que las decisiones tomadas las hice de la mejor manera".

El jugador resaltó que quedarse fue una muestra de valentía: "No salir huyendo por las cosas que me pasaron, una vez lo dije, no soy cagón y dejar lo difícil para hacer lo más fácil. Por más que critiquen mi juego, yo no me iba a rendir. El día que me vaya quiero hacerlo satisfecho, no me voy a ir con esa espina de no ser campeón, quiero irme por la puerta de adelante".

Para finalizar, el centrocampista ya piensa en la parte final del Apertura 2020: "Si logramos el título las cosas cambiarían, el aficionado ya no tendrían esa presión después de tantos años, el ambiente se pondrá mucho más bonito y tranquilo. No sólo por ellos, sino por los periodistas y hasta los mismos equipos en contra. La Liga siempre ha demostrado a nivel internacional ser un equipo grande".