Opinión: Costa Rica corre peligro de no clasificar a Qatar 2022

La selección de Costa Rica no tiene un gran recambio generacional rumbo al Mundial de Qatar 2022. Comandados por Keylor Navas pero no con mucho más, todo apunta a que los ticos van a padecer bastante en este proceso, más alla de quien sea su director técnico.

La clasificación de Costa Rica a la Copa Mundial de Qatar 2022 está bastante complicada. La historia es clara en cuanto a jerarquía se refiere; y no podemos negar que los ticos son el primero en Centroamérica y la tercer potencia en Concacaf, lugar que muy bien han sabido ganarse a nivel de clubes y selección nacional.

Sin embargo, el fútbol costarricense está sufriendo un recambio generacional que no tiene mucho que ver con aquella grandísima selección que maravilló al mundo en Brasil 2014. El horizonte se antoja gris para Ronald Gonzáles y la sele en general, y con esto no sólo me refiero al pasado reciente en el que denotaron escases, tanto en estos amistosos como en la Liga de Naciones de la Concacaf.

El diagnóstico costarricense debe ser que en el campeonato local no tienen demasiado material del cuál echar mano. Perder contra una Panamá repleta de jugadores inactivos (el torneo canalero aún no se reactivó) es una clara señal de que en la liga local no hay mucha calidad. Esto podría considerarse 'normal' ya que Costa Rica suele ser un país exportador, por lo que uno pensaría que los mejores costarricenses se encuentran en el exterior. Pero no es el caso.

La camada tricolor que viene no promete mucho. No aparenta ser igual de buena que los que vienen estando en los últimos dos mundiales. La mayoría de sus legionarios se ubican en la MLS como Waston, Lassiter, y Allan Cruz, Luis Díaz, entre otros. Después aparece Manfred Ugalde como uno de los mejores jóvenes proyectos ticos, por ahora militando con buen suceso en la segunda división de Bélgica. Así como Julen Cordero en las reservas del Le Havre francés, equipo de segunda división, y Alexis Gamboa en la primera división de Bélgica; pero no hay mucho más.

El resto de la lista compone por la camada de antaño: Keylor Navas en el PSG, Joel Campbell en México, y otros elementos como Bolaños, Duarte, Celso Borges, y Christian Gamboa regados por ligas como la de Dinamarca, España y Alemania pero en los dos últimos casos en tercera y segunda división. Es por eso que creo que Costa Rica se encuentra frágil de cara a la ocotogonal rumbo a Qatar 2022. Con México consolidada, Estados Unidos con jugadores en la élite, más Panama, Honduras, y Jamaica empujando fuerte, el trayecto no les será para nada fácil, sea cual sea su entrenador.