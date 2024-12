Soñaba con ser surfista, pero a los 17 debutó en Alajuelense como la figura del CAR: "No me gustaba el fútbol"

El pasado sábado, durante la derrota por la mínima de Liga Deportiva Alajuelense ante AD Guanacasteca, se dio el debut en primera división de Luis Rodríguez Obando, una de las promesas más interesantes del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de los rojinegros.

Con apenas 17 años, el joven ingresó en el complemento en lugar de Jonathan Moya, sumando sus primeros minutos con la camiseta rojinegra en el Torneo Apertura 2024.

¿Quién es Luis Rodríguez Obando?

Rodríguez, nacido en Huacas de Santa Cruz, Guanacaste, mide 1,85 metros y lleva tres años en las divisiones menores de Alajuelense. Su trayectoria en el CAR ha sido meteórica: fue goleador del Apertura 2023 con la categoría U-17, logro que repitió en el Clausura 2024 con la U-19.

Luis Rodríguez es una de las figuras del CAR (Facebook).

Estos éxitos lo llevaron a ser reconocido en la gala de premiación de la Unafut 2023-2024, donde además de recibir los premios a goleador del torneo en ambas categorías, fue elegido como el mejor futbolista de la U-19, a sus 16 años.

De las olas a las canchas

Durante aquella premiación, Luis Rodríguez sorprendió a todos con una confesión: el fútbol no siempre fue su primera opción. “Esto es un sueño, nunca me lo imaginé, porque no me gustaba casi el fútbol. Antes me inclinaba más por el surf, pero se me vino la idea de jugar fútbol y ahora estoy acá”, explicó el joven guanacasteco.

“Yo llegué aquí a la Liga con 14 años jugando de defensa central. Un profesor, Albert Ballesteros, me cambió de posición y me hizo delantero, lo cual le agradezco muchísimo”, reveló Rodríguez, quien antes de su debut en la Liga Pomerica ya había tenido sus primeros minutos con el equipo de Alexandre Guimaraes en el Torneo de Copa, durante la victoria por 5-1 ante Escorpiones.