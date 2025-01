Perdió a su padre, casi abandona el fútbol y hoy es el refuerzo estrella de Alajuelense: "No tuve para comer"

Washington Ortega, el guardameta uruguayo de 30 años, es sin lugar a dudas uno de los refuerzos más esperados de Liga Deportiva Alajuelense para el Torneo Clausura 2025.

El charrúa llega a Alajuela en condición de agente libre proveniente de La Equidad, equipo de la primera división de Colombia donde brilló como figura durante los últimos tres años.

Una historia de sacrificios y el fútbol como redención

La nueva incorporación del equipo que dirige Alexandre Guimaraes trae consigo una historia de vida marcada por la resiliencia. Tiempo atrás, Ortega concedió una entrevista a Noticias Caracol en la que relató los desafíos que enfrentó durante su carrera. El portero recordó con emoción a su padre, quien falleció hace dos años y fue un pilar fundamental en su vida.

“Han sido años duros, en los que tuve que pasar cosas complicadas en Uruguay, como aguantar hambre, no cobrar, pensar en retirarme. Perder a mi padre en 2024 fue un golpe muy duro, pero el fútbol me ayudó a seguir adelante”, expresó Ortega.

La vida de Ortega no fue nada fácil.

El arquero sudamericano a inició su trayectoria en el ascenso uruguayo, pasando por equipos como Canadian, Albion FC y Sud América. En esos años, la vida no le fue fácil, y las adversidades casi lo hicieron abandonar el sueño de ser futbolista profesional.

“En muchos momentos tuve ganas de dejar todo y dedicarme a trabajar. Pero mi padre siempre estuvo ahí, con una palabra, un impulso. Por eso le estoy agradecido, porque sin él, no estaría aquí”, añadió Ortega.

El portero se convirtió en figura en La Equidad.

“A veces no tuve para comer. Estuve al borde de abandonar, pero la vida volvía y me daba otra oportunidad. Ha sido muy duro, mi carrera no ha sido fácil; por eso ahora veo los frutos. El trabajo paga tarde o temprano y depende de uno aprovecharlo”, reflexionó el refuerzo que ilusiona a los manudos.

Para Ortega, la figura de su padre fue fundamental en su formación. “Sin él, todo hubiera sido más difícil. Hay personas que salen adelante sin su padre, y también se puede, pero su apoyo hace el camino más sencillo. Hay que escuchar y valorar sus consejos”, apuntó.