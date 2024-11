Fue campeón con Alajuelense, volvió a Costa Rica y hace una fuerte denuncia: "Hubo amaño de partidos"

El futbolista costarricense Jurgens Montenegro, quien actualmente milita en el Municipal Liberia, reveló un hecho que ha sacudido al mundo del fútbol. El exjugador de la Liga Deportiva Alajuelese reveló que su equipo en Europa fue parte del amaño de partidos.

Fue en el Egnatia de Albania en donde aseguró que tuvo que irse tras ser testigo de un supuesto amaño de partidos en el equipo donde se coronó campeón el año pasado.

¿Qué dijo Jurguens Montenegro sobre el amaño de partidos?

Jurguens Montenegro relató que la situación ocurrió durante su paso por el club albanés, donde se le insinuó que debía participar en un partido arreglado. “Nos dijeron que teníamos que perder 1-0, y yo para esas cosas jamás me voy a prestar. He sido leal a mis principios y no voy con eso. Por mi seguridad, preferí regresar a Costa Rica”, afirmó en una entrevista para Teletica Radio.

El delantero detalló que el día del supuesto amaño no estuvo en el terreno de juego, sino en el banquillo, lo que le permitió distanciarse de la situación. Según explicó, no participar en ese encuentro fue una decisión motivada por sus valores y su profesionalismo.

Montenegro destacó que, a pesar de este incidente, logró hacer una buena temporada en Albania, lo que le valió ofertas de otros clubes europeos. Sin embargo, la inseguridad que sentía lo llevó a tomar la difícil decisión de regresar a su país natal.

“He venido hablando con mi abogado en España, y hasta ahora toco el tema porque el proceso está más adelantado. Un compañero me ayudó ese día, y aunque fue una experiencia difícil, la asumí con responsabilidad”, aseguró el futbolista.

Un retorno con tranquilidad

Tras dejar Europa, Montenegro se unió al Municipal Liberia, donde actualmente se siente feliz y seguro. El jugador confesó que priorizó su bienestar personal y profesional al regresar a Costa Rica, dejando atrás ofertas tentadoras que le hubieran permitido continuar su carrera en el fútbol europeo. “Estoy contento en Liberia, aquí puedo enfocarme en mi trabajo sin temer por mi seguridad”, afirmó.