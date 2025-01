"Es una vergüenza": DT campeón con Alajuelense no se calla nada y ni Guimaraes se salva del fusilamiento

En Costa Rica se sigue haciendo leña del árbol caído con la Liga Deportiva Alajuelense y su fracaso en la Gran Final contra Herediano. Esta vez, el que salió a atacarlos con todo fue un entrenador multicampeón con los manudos y le apuntó al DT actual.

Guillherme Farinha analizó la situación de su ex equipo, con el cual ganó dos torneos durante los 2000’s, en la entrevista que hizo con Diario Extra. Pese a decir que no se iba a meter con Alexandre Guimaraes, terminó diciendo que no estuvo a la altura de lo que significa un partido de tal envergadura.

¿Qué dijo Guillherme Farinha sobre la final perdida de Alajuelense?

“No tengo que hablar del técnico ni de los jugadores de la Liga, los respeto. Yo estaba en Portugal y como le doy seguimiento al fútbol de Costa Rica, escuché a muchos periodistas hablar de que finalmente la Liga ahora tenía un Ferrari con piloto. Pero el piloto no supo manejar. Continuamos sin piloto para manejar ese Ferrari“, comenzó declarando Farinha.

Luego, agregó: “Cuántos campeonatos ha perdido la Liga en su casa por falta de lectura de juego, tomar decisiones correctas o de actitud. Nosotros nos sentimos tristes. Yo gané un bicampeonato”.

Guillherme Farinha se consagró campeón con Alajuelense.

Además, Farinha se metió con el salario que cobra Guimaraes actualmente: “Con respeto a los jugadores y entrenadores que han vestido la camiseta de la Liga, no tengas dudas que, si fuera entrenador de la Liga y no es venta de humo, no pediría nada de lo que ganan los otros entrenadores“.

Para finalizar, el portugués dio la clave para resolver este presente: “Ganar y saber ganar cuesta. No es para todos. Es para los que saben ganar y tienen competencia. Detrás de un equipo hay un grupo de jugadores, no es para todos. Tener un camerino sano y con todos en la mano no es para todos“.