Referente de Alajuelense sale a pedir perdón tras lo sucedido con Herediano en el Morera Soto

El Torneo de Apertura 2024 culminó con la coronación del Club Sport Herediano, logrando su campeonato número 30 y dejando una lección para muchos. Incluido referentes e ídolos manudos que aseguraban que los manudos se iban a coronar.

Este fue el caso del exjugador y analista Rolando Fonseca. Antes de iniciar la fase final, Fonseca aseguró durante la sección deportiva de Teletica Deportes que Liga Deportiva Alajuelense obtendría su título número 31, un pronóstico que no tardó en volverse el foco de críticas tras el desenlace del torneo.

Con la victoria de Herediano consumada, las redes sociales se inundaron de comentarios dirigidos hacia él, cuestionando su predicción y, en muchos casos, excediéndose en insultos y ataques personales. Este lunes, el exgoleador de la Selección Nacional enfrentó la situación con humildad, reconociendo su error y felicitando a Orlando Moreira, directivo del Herediano.

¿Qué dijo Rolando Fonseca tras la coronación de Herediano?

“Los caballeros aceptan, don Orlando, felicidades. Acepto que firmé la 31 y acepto que me equivoqué”, declaró Fonseca durante su intervención, dejando en claro que asumir responsabilidades es parte de su compromiso como figura pública y analista deportivo.

Sin embargo, Fonseca también aprovechó el momento para alzar la voz contra los insultos y las ofensas dirigidas no solo hacia él, sino también hacia su familia. “Que di un pronóstico, sí, pero aceptar los insultos, las bajezas en redes sociales y los ataques a una nieta, una persona y la familia, no, no pasemos a eso. Voy a aceptar que me equivoqué, pero soy ser humano, no tengo una bolita de cristal”, expresó con firmeza.

La situación deja una lección no solo para Fonseca, sino para los aficionados en general: el fútbol es una pasión que une, pero también exige respeto mutuo, incluso en las diferencias. Mientras tanto, Herediano celebra su campeonato, y Alajuelense buscará volver a la cima en los próximos torneos, en un panorama deportivo siempre impredecible y emocionante.