"No lo puedo ocultar": Aarón Salazar suelta una confesión que hará estallar a Saprissa tras su fichaje por Alajuelense

El mercado de fichajes 2025 en Costa Rica acaba de comenzar y ya está siendo escenario de un intenso drama entre los dos gigantes del fútbol tico: Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

Todo comenzó cuando el defensor de AD San Carlos Aarón Salazar, quien parecía tener todo acordado para fichar por Saprissa, sorprendió a los tibaseños al dar un giro de 180 grados en su decisión.

La decisión de Aarón Salazar que sacudió al mercado

El zaguero de 25 años estaba a punto de firmar un contrato de tras años con el club morado, pero decidió dar marcha atrás cuando la directiva tibaseña le solicitó estudios médicos adicionales para conocer el estado de su rodilla.

Salazar, que pasó por una operación de rodilla en 2022, se negó a hacerse una resonancia, aduciendo que no se los habían solicitado a otros futbolistas que también estaban siendo fichados por el equipo. Este conflicto fue el que llevó a la ruptura de la negociación, dejando al defensa en busca de nuevas opciones.

Salazar le dio la espalda a Saprissa (LDA).

Fue en ese momento cuando la directiva de Liga Deportiva Alajuelense apareció con una oferta firme y terminó llevándose al ex Herediano para engrosar las filas de Alexandre Guimaraes.

¿Qué dijo Salazar sobre su llegada a Alajuelense?

“He decidido irme a la Liga sobre Saprissa porque es un equipo que hace varios años ha estado interesado en mí. Siempre hubo un interés mutuo, la verdad no puedo ocultar que siempre quise venir acá“, comentó Salazar en una entrevista reciente, soltando una confesión que seguramente no caerá bien entre los morados.

El defensor también aprovechó la ocasión para referirse al incidente que generó la ruptura con Saprissa. “Saprissa encendió alarmas que no tuvo que haber encendido por un chisme que les llegó sobre mi rodilla. Me estaban poniendo pruebas que a los demás fichajes no les pusieron”, explicó.

“Yo no tengo nada que ocultar, le comuniqué al cuerpo técnico de Saprissa que tuve una operación en la rodilla, pero hace tres años y medio. Puedo asegurar que no fue un tema de dinero“, sentenció el flamante refuerzo de Alajuelense.