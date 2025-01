"No lo publicaba": Luis Paradela confesó lo que le ocultó a Saprissa durante meses.

Ya van más de seis meses desde que Luis Paradela se marchó de Deportivo Saprissa. Lo hizo como tetracampeón, subiéndose a un avión que tenía como destino Rumania con la 40 bajo el brazo y pleno de felicidad por haber forjado un vínculo de gran cariño con la afición morada.

Desde entonces, el delantero cubano se ha ido asentando poco a poco en su nuevo equipo, U Craiova 1948, sumando minutos en prácticamente todos los juegos. Sin embargo, cerró el año con la peor noticia posible: después de anotar un gol en la victoria 2-0 ante Gloria Buzău, sufrió una grave lesión.

Se trata de una rotura parcial del ligamento cruzado interior y en la inserción del menisco medial. No solo deberá ser operado, sino que estará de 4 a 6 meses fuera y ello llena de interrogantes su futuro: Paradela fue cedido hasta junio de 2025, pero U Craiova estaba interesado en ejercer la opción de compra.

Luis Paradela confesó lo que le ocultó a Saprissa durante meses

Mientras se enfoca en la recuperación, Luis Paradela le reveló en una entrevista al periodista Estefan Monge que extraña a Saprissa. De hecho, ha estado siguiendo al equipo con detenimiento a pesar de la diferencia horaria que hay entre Rumania y Costa Rica.

“Me levantaba a las 4 de la mañana para ver los partidos, solo que no lo publicaba ni nada para no hacer gran espaviento”, contó el ariete cubano, quien incluso estuvo activo en redes y se burló tanto del flamante campeón, Herediano, como de Alajuelense tras la Gran Final.

“Yo me sentí de la mejor manera y se lo he dicho a todo el mundo. Para mí es el equipo de mis amores, es como si me hubiese criado ahí. Desde que llegué lo sentí así y lo sigo sintiendo”, sentenció Paradela, a quien Sergio Gila, gerente deportivo de la “S”, intentó repescar antes de tiempo.

Luis Paradela lleva tres goles y una asistencias con U Craiova en veinte partidos. (Foto: IMAGO)

Recordemos que antes de irse el seleccionado cubano extendió su contrato con Saprissa hasta 2028, por lo que las puertas de la institución estarán abiertas en el caso de que U Craiova decida ponerle punto final a la cesión. Sin embargo, su objetivo es permanecer en Europa.