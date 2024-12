"No estoy contento": desde Honduras alimentan un deseo que en Saprissa quieren cumplir

Deportivo Saprissa goza de muy buena salud luego de lo que fue su mal comienzo en el Torneo Apertura de la mano de Vladimir Quesada. Con la llegada de José Giacone, lograron ubicarse en el segundo puesto y ahora definirán las semifinales ante San Carlos en la Cueva.

A pesar de la recuperación del equipo morado y con los playoffs por disputarse, los aficionados de la S miran de reojo también el mercado de fichajes que comenzará en enero.

En Saprissa tienen muy en claro su deseo

En las últimas horas, los Morados expresaron que la directiva debe contratar a un delantero central, posición que quedó sin muchas opciones después de la salida del cubano Luis Paradela. Uno de los que se ganó la aprobación en Saprissa fue Agustín Auzmendi, quien está haciendo una gran temporada.

El delantero de Motagua es el máximo goleador en lo que va del año y ya lleva 46 goles en 72 partidos desde su llegada a mediados de 2023. Por estas razones, Auzmendi se ha ganado los votos de los aficionados de Saprissa pensando en un nueve para 2025.

Los hermanos Auzmendi finalizan sus contratos pronto

Rodrigo, hermano de Agustín, también juega en Motagua y está pasando por un presente muy diferente debido a que no está sumando los minutos que desea. Los rumores indican que ambos podrían abandonar el club pronto, ya que están cerca de ser agentes libres y todavía no han resuelto sus contratos. Además, podrían recalar juntos a su próximo club como lo han hecho en el equipo azul.

“Claro que me molesta porque sino sería un mediocre que me gusta jugar de cambio. No estoy contento con la cantidad de minutos jugados, con lo que sí estoy satisfecho es con el rendimiento que estoy mostrando”, confesó Rodrigo Auzmendi sobre su inactividad en una entrevista con Diario Diez.

¿Escuchará la directiva de Saprissa el deseo de los aficionados y hará el intento por los Auzmendi o se conformará con los delanteros que tiene actualmente?