Ex Saprissa tenía todo arreglado y una desgracia rompió su sueño de volver a Europa

El destino a veces puede ser cruel, y esta vez fue con un exjugador del Deportivo Saprissa. Ya había sido anunciado para jugar al fútbol en Europa y una desgracia a último momento lo dejó completamente afuera de esta oportunidad de regresar al viejo continente.

¿Cuál es el ex Saprissa que no volverá a Europa?

Se trata de Alonso Solís, quien vio frustrada su participación en la Kings League, el innovador torneo de fútbol 7 creado por Gerard Piqué. Se había mostrado muy ilusionado con la oportunidad, pero a último momento se terminó cayendo todo.

¿Por qué Alonso Solís no jugará en la Kings League?

El Mariachi tenía todo listo para viajar a España y formar parte de un partido especial con el equipo FC Troncos de Perxitaa, pero una lesión en su rodilla izquierda terminó por romper su ilusión.

El evento estaba programado para el próximo 7 de diciembre, y la expectativa era alta, especialmente entre los seguidores de la Kings League, un fenómeno que ha revolucionado el mundo del fútbol amateur y digital. El enfrentamiento contra Porcinos FC, el equipo liderado por el streamer Ibai Llanos, prometía ser un espectáculo, y la presencia de Solís habría añadido un toque de experiencia y nostalgia para los aficionados ticos.

Sin embargo, a través de un video compartido en redes sociales, el exmorado explicó que su rodilla no está en condiciones de soportar la exigencia del partido. “El destino me jugó una mala pasada. Estoy un poco afectado de mi rodilla izquierda y no te voy a poder acompañar y menos al nivel que merece el equipo”, expresó con evidente pesar, dirigiéndose a Perxitaa.

El problema de la rodilla no es nuevo para Solís, quien ha pasado por varias operaciones a lo largo de su carrera, un recordatorio constante de los sacrificios que implica la vida como futbolista profesional. Esta lesión, que se remonta a sus días en activo, se interpuso en su camino hacia un evento que, aunque recreativo, representaba una oportunidad única de volver a pisar escenarios internacionales.