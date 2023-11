El futbolista panameño Freddy Góndola, quien milita en la Liga Deportiva Alajuelense del fútbol tico, manifestó en redes sociales haber sufrido supuestos insultos racistas por parte del jugador y capitán del Saprissa, Mariano Torres. Y ante este escenario, el estratega Thomas Christiansen se pronunció sobre esta situación que sufrió el jugador canalero.

Esos hechos se dieron durante la final del Torneo de Copa de Costa Rica en la que la LD Alajuelense se llevó la victoria 2-0 con anotación del propio Góndola. Durante este partido el panameño acusó a Torres de llamarlo “negro mono cagón”. “Cuando hice el gol, Mariano Torres me dijo un insulto racista. Mi color de piel no debe ser motivo de insulto, menos que me diga negro mono cagón. Sabemos que la afición no la controlamos, pero me insultó el capitán del otro equipo“, aseveró el canalero.

¿Qué dijo Thomas Christiansen?

La condena inequívoca hacia cualquier manifestación de racismo es crucial para construir sociedades inclusivas y respetuosas. Por este motivo Thomas Christiansen fue contundente aseverando que “todo lo que sea racismo no está dentro de ningún hábito” destacando la gravedad y la inaceptabilidad de este fenómeno, subrayando que no debería ser tolerado en ninguna circunstancia.

Considerar el racismo como una situación triste y lamentable refleja la conciencia de los daños profundos que puede causar, tanto a nivel individual como social. La llamada a trabajar para evitar que estos incidentes se repitan resalta la necesidad de un compromiso continuo para educar, sensibilizar y promover la igualdad, con el objetivo de erradicar el racismo y construir comunidades más justas y equitativas, sentenció sobre esta situación Thomas Christiansen.

¿Por qué Freddy Góndola no se incorporó a Panamá?

Thomas Christiansen, estratega de Panamá, reveló que tenía la intención de convocar a Freddy Góndola para los próximos partidos ante Costa Rica, respondiendo así a la ausencia por lesión de Eric Davies.

La decisión del entrenador subraya la importancia de contar con opciones viables ante contingencias, y la elección de Góndola responde a su capacidad y versatilidad en el terreno de juego.

Este movimiento táctico refleja la adaptabilidad y toma de decisiones necesarias en el ámbito del fútbol internacional, donde la planificación de contingencias juega un papel crucial en el éxito de un equipo.

