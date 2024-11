Thomas Christiansen le toca el orgullo a Costa Rica y calienta la revancha en Panamá

Panamá pegó primero en el Estadio Nacional luego de derrotar a Costa Rica por 1-0 gracias al gol de José Fajardo de penal. Los Canaleros volvieron a imponerse contra los Ticos y sacaron una mínima ventaja pensando en la clasificación al Final Four de la Liga de Naciones Concacaf.

Ahora, todo deberá definirse en territorio panameño, más precisamente en el Estadio Rommel Fernández . Luego del partido, Thomas Christiansen habló en conferencia de prensa y sorpresivamente reconoció algo que muy pocos se animan a hacer sobre sus equipos.

La frase de Thomas Christiansen que toca el orgullo de Costa Rica

No contento con el rendimiento de juego de sus futbolistas, Christiansen hizo autocrítica y dejó una frase que le toca el orgullo a los de Claudio Vivas: “Estamos por encima de Costa Rica en los resultados pero no en el juego. De todos los partidos, este ha sido el único que no merecíamos haber ganado, pero así es el fútbol”.

Por este motivo, también decidió reconocer el trabajo de los suyos cuando no encontraron el fútbol que querían jugar: “Cuando no pudo ser más futbolísticamente tiró de corazón y cabeza. Esa intensidad cuando no funciona, que le pongamos pasión, mucha voluntad. Cuando no funciona, tenemos que poner otras cosas”.

En la vuelta, Costa Rica no solo deberá luchar contra la localía de Panamá y la ventaja de un gol, sino que también tendrá que afrontar el largo invicto que arrastran los Canaleros en los últimos enfrentamientos contra los Ticos: seis victorias de manera consecutiva.

¿Cuándo juegan Panamá y Costa Rica la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf?

En el Estadio Rommel Fernández, Panamá recibirá a Costa Rica para jugar la vuelta de los cuartos de final el próximo lunes 18 de noviembre desde las 9:00 pm, hora en Panamá, y a las 8:00 pm hora de Costa Rica.