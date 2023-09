Durante la mañana del martes, se reveló que Marcelino García, entrenador del Olympique Marsella, donde milita Michael Murillo, habría tomado la decisión de salir del club, tras diferencias con algunos aficionados. De hecho, se explicó que el técnico le expresó a los jugadores su deseo de abandonar la institución.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial sobre la renuncia de Marcelino, a pesar de que fuentes confiables, afirmaron la noticia. Lo que sí expresó el club de Marsella, fue la verdadera razón del porqué, el español está al borde de dimitir.

¿Por qué Marcelino quiere salir del Marsella?

Después de siete partidos oficiales dirigidos, el estratega suma apenas dos victorias. Sus demás resultados se dividieron en: dos empates y tres derrotas, acompañadas de una temprana eliminación en la UEFA Champions League. Y como consecuencia, los fanáticos se mostraron molestos con el técnico.

No obstante, el sentimiento de la afición no permaneció en un simple enfado, pues el Olympique Marsella, en su reciente comunicado, aseguró que, tanto Marcelino, como Pablo Longoria, habrían sido amenazados a muerte, por parte de los ultras del club.

“El Directorio OM no puede aceptar amenazas personales. Sus miembros no pueden tolerar ataques individuales ni ninguna forma de difamación pública infundada. Una relación basada en la intimidación no puede garantizar las condiciones mínimas aceptables para que la Junta Ejecutiva del club pueda seguir invirtiendo en la transformación de OM”, afirmaron en un extracto del comunicado.

¿Cuáles fueron los números de Murillo en Anderlecht?

Michael Amir Murillo llegó a Anderlecht en 2020. Desde su fichaje, disputó 134 partidos, marco 14 goles y brindó 18 asistencias, siendo uno de los titulares indiscutidos del club.

¿Cuándo vuelve a jugar el Marsella?

El Olympique de Marsella, volverá a jugar, cuando debute en la UEFA Europa League, el próximo 21 de septiembre, por la primera jornada del campeonato y se enfrentará al Ajax.