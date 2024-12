En las últimas horas, surgieron rumores de una posible salida de Michael Amir Murillo del Olympique de Marsella. El lateral derecho tiene contrato con el club de la Ligue 1 hasta junio del 2026, aunque en Panamá se habla de un presunto cambio de equipo.

Desde el programa El Marcador TV, el periodista José Miguel Domínguez, mejor conocido como Chepe Bomba, confirmó que el conjunto francés está escuchando ofertas por el futbolista que habitualmente forma parte de la Selección de Panamá.

“Sus agentes buscan opciones. Un equipo de la Serie A de Italia está interesado en Murillo. No se descarta que su futuro a corto plazo este en este país. Buscan cambios en el lateral derecho del Olympique de Marsella, Michael Amir estaría en la rampa de salida“, reveló el periodista mencionado.

La respuesta que dio Murillo ante los rumores

Ahora, el futbolista panameño fue consultado en la conferencia de prensa, previa al partido de la Copa de Francia frente al Saint-Etienne, sobre estos rumores y fue directo.

“No sé de qué rumor hablas. Estoy feliz en Marsella. Me llevo muy bien con todos y con mis compañeros, no, no sé, no sé de dónde vienen estos rumores“, descartó Murillo sobre una posible salida de Marsella.

“Mi vida ha cambiado mucho desde que estoy aquí. Olympique de Marsella es un club muy grande, con un gran número de seguidores en Panamá. Mis compañeros de selección me ven como un líder, con respeto desde que entré a este gran club”, culminó.

