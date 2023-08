Después de su presentación oficial, Michael Amir Murillo, junto a Marcelino García, su nuevo entrenador, dio sus primeras declaraciones como futbolista del Olympique de Marsella, de la Ligue 1. Tanto el lateral derecho, como el técnico, hablaron de la reciente incorporación y se tocó el tema sobre su debut.

Cabe destacar que Murillo sufrió una lesión durante la edición más reciente de la Copa Oro. De hecho, el defensor se vio obligado a abandonar a su elenco y volvió a Bélgica para comenzar con su recuperación en Anderlecht, su club en aquel entonces.

Sin embargo, esto no impidió que Michael Amir fuera traspasado al Olympique de Marsella en el actual mercado de pases. En cambio, sí afectó en su llamado al inicio de la Liga de Naciones, debido a que Thomas Christiansen decidió no incluirlo en la lista de 23.

Y a pesar de que no se tiene fecha exacta para su regreso a las canchas, Marcelino habló de la situación, en conferencia de prensa: “No nos arriesgaremos con Murillo. Salió de una lesión muscular y había recaído. Estará disponible en poco tiempo, pero no antes de que uno esté seguro de que su estado físico lo permite”, indicó.

Esto quiere decir que, el panameño no estará disponible para jugar el próximo encuentro del Olympique de Marsella, el cual está programado a disputarse, el 1 de septiembre, por el marco de la fecha 4, de la Ligue 1. Aunque es probable que ya esté listo después de la fecha FIFA de septiembre, por la cual se pondría en pausa el torneo francés, hasta el 17 del mismo mes.

¿Cuáles fueron los números de Murillo en Anderlecht?

Michael Amir Murillo llegó a Anderlecht en 2020. Desde su fichaje, disputó 134 partidos, marco 14 goles y brindó 18 asistencias, siendo uno de los titulares indiscutidos del club.

¿Cuándo vuelve a jugar el Marsella?

El Olympique de Marsella, volverá a jugar en la Ligue 1, el próximo 1 de septiembre, por la cuarta jornada del campeonato y se enfrentará a Nantes.