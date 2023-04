El pasado fin de semana, cuando se jugaba una nueva fecha de la Liga Promerica, ocurrió un suceso lamentable en el enfrentamiento entre AD Santos y Herediano. En dicho acontecimiento, estuvo involucrado Carlos Rivera, quien recibió un fuerte insulto racial proveniente de Bryan Segura, guardameta de Herediano.

Y pasado algunos días del caso, cada uno de los involucrados dieron sus respectivos testimonios, en el que, desde luego, Segura, niega haberle faltado el respeto de esa forma al joven canalero. Sin embargo, Rivera continúa firme a su versión de lo que pasó.

Durante una entrevista en Tigo Sports, el futbolista afrodescendiente contó lo ocurrido en el incidente, dando un relato similar al de su director técnico. “Cuando estoy de espaldas, siento que alguien me estaba gritando, pero no escuchaba bien por la bulla de la gente. Cuando me volteo era él, el portero, y me dijo ‘Párese, párese’ y cuando el referí se movió, dijo ‘Párese negro hijo de…“.

El atacante también manifestó que se dirigió al árbitro para ponerle la queja: “Entonces, cuando ya todo el mundo se fue, me acerqué al árbitro y le dije dos veces, ‘¿Usted no vio que él me dijo negro?’, y me respondió, ‘Sí, sí, está bien, espere’. Entonces pensé que si estaba hablando conmigo o con un compañero por el micrófono, de repente pitó y siguió jugando”.

Al igual, el Presidente de Santos, Mauricio Vargas, se refirió al tema: “Se vio la mala intención del jugador (Segura), que estaba actuando molesto porque iban perdiendo el partido, pero eso no da pie a que uno trate a un ser humano de esa forma. Por eso pedimos una investigación, tenemos los vídeos y personas que estuvieron cerca, que tal vez dirán que no escucharon, pero eso no nos interesa”.