David Faitelson cree que en México es más importante el partido del Final Four que en Panamá

Ya restan 10 días para que la Selección de Panamá y la Selección de México se midan en las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf. En busca de mejorar su participación en la edición anterior, ambos llegan con el objetivo de llegar a la gran final del campeonato.

De hecho, su encuentro podría significar el choque más parejo de las llaves. Esto, debido a que se trata de las dos selecciones finalistas de la pasada Copa Oro de Concacaf. Los Canaleros que intentarán sumar el segundo título en su historia, mientras que El Tri necesita levantar su primera Liga de Naciones.

Incluso, la prensa mexicana ve como obligación que México supere a Panamá para que el proceso de Jaime Lozano continúe con vida y David Faitelson se refirió a ello en una entrevista con El Marcador.

¿Qué dijo David Faitelson sobre Panamá?

“Hoy el partido es más importante en México, que en Panamá. Si México no llega a ganar el Final Four de Concacaf, el proceso de Jaime Lozano se tambalea. Los directivos empezarán a sondear otro tipo de posibilidades porque no van a tomar riesgos”, inició.

“Es un partido fundamental para México. No puede confiarse, Panamá tiene una continuidad importante con un gran entrenador y ha sido la selección que más ha avanzado por encima de Costa Rica y Honduras. Lo de dentro de dos semanas en Dallas, tiene nervioso al fútbol mexicano”, agregó.

Thomas Christiansen no ha podido vencer a México

Cabe destacar que Thomas Christiansen todavía no ha logrado vencer a México en su etapa como entrenador de la Selección de Panamá. Desde su llegada, el técnico suma 5 partidos (incluyendo amistosos) con: 3 derrotas y 2 empates.

