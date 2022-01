Este viernes, Thomas Christiansen reveló su lista de convocados para afrontar la siguiente triple jornada de Octogonal Final que se avecina en las próximas semanas. Posterior a anunciar a los seleccionados, el entrenador habló sobre el encuentro ante Costa Rica y reiteró en diferentes ocasiones que se debe salir con la mayor concentración posible.

El técnico inició manifestando que su onceno debe estar listo y positivos para realizar un buen trabajo, “hay que estar preparado, competir de la misma manera y con la misma intención, estar positivos de qué vamos a sacar buenos resultados que son complicados porque tenemos dos partidos fuera de casa contra Costa Rica y México, y luego contra Jamaica en casa, pero estamos convencidos de hacer un buen papel”.

También agregó que no se debe subestimar a Costa Rica pese a que no ha tenido los resultados que se esperaban de ellos. “No podemos menospreciar en ningún momento a Costa Rica, tienen grandes jugadores. No han sacado los resultados deseados, pero si no le tenemos respeto, cometeremos un error”.

Christiansen se refirió además a jugadores como Keylor Navas y Bryan Ruiz como piezas fundamentales en el onceno tico, "tenemos que ir convencido que haremos un buen partido como hicimos en la primera jornada en casa y esperar que Keylor no tenga su día. Es un partido exigente donde solo cabe la victoria para Costa Rica, quizás tener jugadores como Bryan Ruiz desde el inicio puede darle importancia al equipo”, declaró.

Panamá enfrentará a Costa Rica el próximo 27 de enero en el Estadio Nacional de Costa Rica ubicado en San José. Será un partido fundamental para las ambiciones de ambas selecciones, debido a que los canaleros podrían tener un pie dentro del Mundial y los ticos se mantendrían en la lucha por obtener un boleto a Qatar 2022.