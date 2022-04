La institución campeona tomó la decisión de no prestar a sus futbolistas a la selección de Panamá para el amistoso frente a El Salvador.

Tauro FC decide no ceder a sus jugadores para el amistoso ante El Salvador

A 5 días para que Panamá enfrente a El Salvador en su próximo amistoso, el Tauro FC comunicó a la federación y a Thomas Christiansen que se rehúsa a prestar a sus futbolistas que, en un principio, estaban convocados por el técnico danés. El estratega había presentado su lista de 20 elegidos este martes, por lo que tendrá que ser modificada.

Este miércoles, los medios han comunicado que la información es verídica y todo indica que Christiansen se vería obligado a buscar sus respectivos reemplazos para los cuatro jugadores pertenecientes al Tauro FC, los cuales eran, Jorge Gutiérrez, Irving Gudiño, Luis Asprilla y Cristian Quintero.

En la actualidad, el cuadro dirigido por Rolando Palma, se encuentra en una situación de vida o muerte en el Torneo Apertura 2022, puesto que, de dejar puntos en el camino, podría terminar fuera de la siguiente fase del campeonato. Por ello, el entrenador hizo la petición para que dichos futbolistas no viajen hacia Estados Unidos, lo cual no es ilegal, pues el encuentro no está pactado en una fecha FIFA.

Por su lado, el técnico de Sporting de SM, Felipe Borowsky, se refirió a la situación, manifestando que si fuese por él, no tendría problemas en ceder a sus jugadores, debido a que esto es un sueño para cualquier deportista. A pesar de que el cuadro Rojinegro se mantiene líder invicto en la Conferencia Este, el estratega brasileño no le ve inconveniente perder a sus piezas claves.

Hasta el momento, no se ha revelado la nueva convocatoria y el club tampoco se ha manifestado y por su lado, la FEPAFUT eliminó la publicación de los 20 elegidos, por lo que ya es oficial que estos futbolistas no estarían incluidos para el compromiso del domingo ante El Salvador.