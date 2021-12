Con la presencia de 27 jugadores, Panamá iniciará sus últimos microciclos del 2021 bajo el mando de David Dóniga. Entre el listado de los convocados se encuentran algunos que disputaron el Octogonal Final y otros que aún no han debtado con la selección nacional. La gran novedad es la inclusión del delantero de Palmeiras, Newton Williams, jugador que muchos pedían en el cuadro canalero.

El asistente de Thomas Christiansen comentó que el objetivo de estos entrenamientos es que en los jugadores que no están jugando con sus equipos, no pierdan el ritmo y cuando vuelva la actividad, puedan regresar en buen nivel de rendimiento. “Para el cuerpo técnico es importante que nuestros jugadores no estén demasiado tiempo parados, como así también seguir observando a aquellos jugadores Sub-23 que puedan ser considerados para la selección mayor en alguna oportunidad”, expresó Dóniga.

En estos microciclos no se tomaron en cuenta a futbolistas que estén disputando en este momento los campeonatos con sus respectivos clubes, ya sea LPF o cualquier otro torneo internacional. Los jugadores Sub-20 convocados por Ángel Sánchez tampoco fueron incluidos en el listado de las prácticas.

Los trabajos se llevarán a cabo desde el martes 30 de noviembre, hasta el jueves 2 de diciembre en el Estadio Rommel Fernández Gutierrez y tendrán inicio desde las 8 a 10 de la mañana. También las selecciones Sub-20 Masculina y Femenina, y la Sub-17 Femenina tienen programados entrenamientos durante la semana.

En las últimas semanas se ha rumorado la posibilidad de que Panamá dispute un amistoso ante un país de Sudamérica antes de que termine el año, con el fin de llegar preparados para la reanudación de las eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022. Quiere decir que estos microciclos también ayudarían a que Thomas Christiansen pueda tomar en cuenta a algunos jugadores para jugar el partido de preparación. Hasta el momento, no se ha confirmado.

Información: FEPAFUT.