Tan solo faltan horas para que Panamá y Méxicose vean las caras en el Estadio Azteca por la fecha 11 del Octogonal Final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022. Un duelo considerado como una verdadera final ya que se enfrentan el tercero ante el cuarto de la clasificación y tan solo los separan un punto. Gerardo Martino está en la cuerda floja al mando de la selección mexicana: los malos resultados y el mal juego han sido una combinación contraproducente para el argentino.

El entrenador de la Selección de Panamá Thomas Christiansen va con mucha ilusión para este partido y con la intención de realizar el famoso "aztecazo". Algo que para los panameños significaría mucho más. Ya que de ganar, dependerían de sí mismos para clasificar de manera directa a la Copa del Mundo Qatar 2022. Sin embargo, para Gerardo Martino es otro panorama el que hoy pinta.

No hay dudas de que la era de Gerardo Martino al mando del Tri ha venido de más a menos de una forma considerable. En el primer año de Martino, México disputó 17 partidos, de los cuales se ganaron 15. Mientras que en el 2021 se jugaron 24 partidos, con un saldo de 12 victorias, 6 empates y 6 derrotas. La situación actual no es la mejor y así lo afirmó el periodista Fernando Cevallos, quien aseguró que la idea de que Martino deje de ser el entrenador de México va agarrando fuerza, sobre todo si no consigue los tres puntos esta noche ante Panamá.

La última vez que México y Panamá se vieron las caras fue el 8 de septiembre de 2021, en el empate 1-1 de la tercera jornada del Octagonal Final. Rolando Blackburn (28') abrió la cuenta en el Rommel Fernández para la Marea Roja, y el Tri lo igualó mediante el "Tecatito" Corona (76'). El juego se disputará hoy, miércoles 2 de febrero, en el Estadio Azteca, a partir de las 21:05 horas de Centroamérica (22:05 de Panamá). Y se podrá ver por NEX (Panamá); Azteca 7, TUDN, Canal 5 Televisa, Azteca Deportes En Vivo, Blim TV (México); TUDN, Univision, Paramount+ (Estados Unidos).