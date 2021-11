Este lunes, a horas de la tarde se anunció la muerte de Adonis Villanueva, jugador de Club Deportivo del Este a sus 27 años. El futbolista había sufrido un infarto en la arteria cerebral media izquierda que lo dejó hospitalizado y no logró recuperarse a tiempo. El volante estuvo internado en el Hospital Santo Tomás durante varios días. En la última fecha de ronda regular de la Liga Panameña de Fútbol, su equipo se enfrentó a Tauro FC en el Estadio Maracaná y sus compañeros le dedicaron el compromiso desde antes del pitazo inicial.

La semana pasada, durante un entrenamiento de Club Deportivo del Este, Villanueva recibió un impacto en el cráneo que lo dejó fuera de las prácticas. Al jugador se le dio la oportunidad de abandonar los trabajos del equipo para marcharse a su hogar y descansar del golpe, sin embargo, un tiempo más tarde, mientras el jugador almorzaba, sufrió un infarto que tuvo como consecuencia, ser trasladado a un hospital cercano. Luego las ambulancias procedieron a llevarlo al Hospital Santo Tomás donde estuvo internado desde ese día.

Los reportes indicaron que el incidente del futbolista de Las Águilas, no se debía a un golpe, sino a un infarto en la arteria cerebral media izquierda, algo no común dentro de la vida de un deportista de esa edad. Adonis se obligó a ser intervenido de forma inmediata con una operación de Carniectomía Descomprensiva y posterior a ello, pasó a cuidados intensivos donde se encontraba entubado. Debido a que lo sufrido se calificó como algo "no común", los doctores se reservaron un diagnóstico y procedieron a realizar investigaciones de la razón por la cual el panameño había presentado este problema.

Hace 4 días, Adonis Villanueva había despertado y los médicos que le atendían le dieron una orden de mover la mano, a lo que el jugador respondió con el movimiento, esto quería decir que el paciente se encontraba consciente de su entorno y que el cerebro podía responder. Sin embargo, este lunes se dio la noticia donde se oficializaba la muerte del canalero, un anuncio que ha impactado al fútbol en Panamá, siendo la segunda muerte de un futbolista en lo que va del año, la primera se trató de un juvenil de Alianza FC que murió a causa de una balacera en una discoteca. Desde FCA le damos nuestras condolencias a todos los amigos, familiares y seres cercanos a Adonis. Paz a su alma.

Comunicado de CDE