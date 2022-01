Hace pocos días, Jiovany Ramos anunció de forma oficial su salida de Atlético Venezuela, equipo que tras una difícil situación económica, se vio obligado a desprenderse de parte de su plantel. Mientras se mantenía como agente libre, el defensor se encontraba entrenando en Panamá y al mismo tiempo, se manejaban diferentes destinos para él.

Pese a que se habló sobre una posible llegada a Academia Puerto Cabello, el jugador terminó firmando con Deportivo La Guaira, equipo de la primera división de Venezuela. Luego de ser presentado como nuevo futbolista del club, Ramos se unió de inmediato a los entrenamientos del cuadro naranja.

“Primero que nada, le doy gracias a Dios por estar aquí, por la oportunidad que me dieron en este club. Mis expectativas son altas. Quiero hacer el mejor trabajo que se pueda, luchar por el puesto, llegar lejos en la CONMEBOL Sudamericana y dar el todo por el todo en el equipo, sudar la camiseta”, declaró el canalero tras su llegada.

El zaguero también habló sobre la razón por la cual se decantó por Deportivo La Guaira. “Me motivó la gran infraestructura, todo el proyecto que me presentaron me pareció excelente, así que vine con el mejor ánimo y con altas expectativas, buscando hacer las cosas bien”, declaró.

Ramos manifestó en más de una ocasión su felicidad por disputar la Copa Sudamericana 2022, torneo en el que aún no ha tenido la oportunidad de debutar. Deportivo La Guaira se deberá enfrentar a CD Hermanos Colmenarez en la ronda preliminar del campeonato y por segunda temporada consecutiva, el club afrontará dos torneos, por lo que Jiovany llega como un refuerzo necesario para lo que vendrá.