El delantero no fue convocado para el compromiso ante México.

Panamá enfrenta a México esta noche en el Estadio Azteca por la undécima fecha del Octogonal Final de camino al Mundial de Qatar 2022. Con la alineación de Thomas Christiansen ya oficializada, se confirmó que Ismael Díaz estará fuera de la convocatoria por tercera ocasión consecutiva en la ventana de enero y febrero.

El ex delantero del Tauro FC es uno de los jugadores más pedidos en la selección nacional por la fanaticada canalera. Sin embargo, el entrenador danés aún no le cumple el deseo a aquellos hinchas que tanto aclaman al atacante. Pese a haber recibido su segundo llamado para el presente Octogonal, todavía no debuta en las eliminatorias hacia Qatar.

Justo un día después de haber recibido el premio al MVP y máximo goleador de la Liga Panameña de Fútbol, El Príncipe, como le llaman en Panamá, se encuentra con la mala noticia de que no ha llegado su momento de jugar en la era del "método europeo". Por si fuera poco, cuando estuvo cerca de recibir su oportunidad en el amistoso ante Perú, se contagió de COVID-19 y fue aislado por el tiempo debido.

En un principio, la fanaticada le pidió en exceso a Thomas Christiansen un llamado para el atacante y a pesar de ello, pasaron más de 5 convocatorias para que Ismael Díaz formara parte de la lista del técnico, en específico, para la ventana de octubre donde no logró ver minutos. En esta fecha ya perdió su chance de mostrarse, por lo que tendrá que demostrar en su nueva aventura en Ecuador, que sí está apto para luchar en el onceno de La Roja.