LD Alajuelense logró vencer 2-1 a Cartaginés en la jornada 16 del Torneo Clausura 2022 de la Liga Promerica y sigue encaminado hacia un nuevo título en su palmarés. Posterior al encuentro, Freddy Góndola, quien se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados del equipo, respondió a lo que han manifestado algunos medios del país, al considerarlo como el mejor extranjero el campeonato en la actualidad.

El canalero inició hablando sobre el clásico ante Deportivo Saprissa que se aproxima, "el clásico pasado lo merecíamos, tuvimos muchas ocasiones y este no será la excepción. Nosotros vamos con todo y esperemos sacar el resultado. Tenemos que cometer menos errores y ser más compactos. Los clásicos se juegan diferente, así vayan primeros o últimos, nosotros vamos con todo".

Posterior a ello, se le preguntó sobre su rápida adaptación y a qué se ha debido, a lo que respondió, "la verdad en todos los equipos que he jugado, me he adaptado por mi forma de ser. Acá he tenido tiempo jugando juveniles en alto rendimiento, no me pesa, voy a seguir así para afrontar las cosas de la mejor manera"

Por otro lado, cuando se le consultó en cuanto a las palabras de la prensa y aficionados, que lo han llamado el mejor extranjero del campeonato en la actualidad, indicó, "yo dejo que la gente hable y opine, no me tiro flores yo y sigo con el mismo trabajo".

Tambén se refirió al partido entre LD Alajuelense y Deportivo Saprissa, "es uno de los mejores clásicos de Centroamérica, son los dos equipos más grandes del país y dos de los más grandes de Centroamérica, para mí es el mejor clásico de Centroamérica. Voy con todo", manifestó.