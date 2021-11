Este jueves ha saltado el rumor de que el delantero Abdiel Arroyo estaría cerca de fichar por un equipo de Perú. El corresponsal de ESPN en Panamá, Juanxo Villaverde reveló la noticia en el programa El Desmarque de COSPanamá y expresó que es casi seguro que el jugador se traslade al país sudamericano y se uniría a la lista de los otros panameños que militan en la Liga 1 que son Abdiel Ayarza (Cusco FC), Alberto Quintero (Universitario de Deportes) y Azmahar Ariano (Atlético de Sullana).

“Este miércoles por la noche, un compañero de Diario Depor de Perú, me escribió para pedirme el número telefónico de un jugador panameño, va a jugar en un equipo importante de Perú. El nombre lo diré antes, el equipo es Universidad César Vallejo donde en su momento, Luis Tejada hizo una gran temporada. Equipo clasificado a Copa Libertadores junto a Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario de Deportes”, expresó el propio Villaverde para referirse a la información que tiene sobre el posible movimiento del panameño.

“Chemo del Soral, entrenador de la Universidad César Vallejo, mencionó su nombre en conferencia de prensa y dijo que lo tienen bastante adelantado. Aún no es oficial, pero se debería estar cerrando esta misma semana”, finalizó. El delantero de Deportivo Árabe Unido no partió como titular en el último encuentro de su equipo y esto generó dudas al respecto, debido a que no había razón por la cual el futbolista estuviera ausente en la alineación, sin embargo, nadie aclaró la indisponibilidad del jugador.

Abdiel Arroyo ha disputado 11 partidos con su club en la presente campaña y suma 3 goles. El canalero viene de jugar en Israel en una de las tantas aventuras en el extranjero que ha tenido a sus 27 años. El colonense en algún momento fue una pieza fundamental en la selección nacional, pero perdió el nivel que lo colocó en distintas convocatorias. Ahora buscará su oportunidad de ser tomado en cuenta por Thomas Christiansen otra vez.

Por otro lado, el precio de Pistolerito ronda los 125 mil euros según Transfermarkt, por lo que podría llegar a una cantidad cercana. Universidad César Vallejo es uno de los equipos peruanos clasificados a la próxima edición de la Copa Libertadores y ya se ha comenzado a mover en el mercado de cara al torneo más importante a nivel de clubes en el continente americano. El cuadro de Los Poetas terminó en la cuarta posición de la tabla acumulada de la competencia.