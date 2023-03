Guillermo Ochoa actualmente milita en el Salernitana de la Serie A de Italia y fue entrevistado por Marca MX, donde fue bien crítico sobre la actualidad del futbol mexicano. El guardameta habló del porqué muchos de sus compatriotas prefieren quedarse en su país, que buscar la oportunidad en una mejor liga.

“El futbol mexicano vive en una burbuja Se paga bien y los clubes europeos prefieren tres jugadores baratos comunicatorios que uno mexicano caro”, fue la tajante respuesta del guardameta en una entrevista a Marca MX.

Acerca de cómo ha vivido él con ese problema comentó: “Yo me la tuve que jugar, me fui libre y me mantuve casi 10 años sin pasaporte europeo y siendo porteros, que es más difícil porque no había antecedentes. Toqué, luché y creí en mí. Pero sí en México se paga bien y cuesta salir a un equipo menos grande”.

“Chicharito pasó de Chivas al Manchester United, pero no siempre es así. Si te quiere el Almería por ejemplo es más difícil salir de México, pues allí se paga bien, el doble o el triple a veces. Eso complica al joven de nuestro país”, finalizó Memo Ochoa.

Memo Ochoa es uno de los aztecas con mayor experiencia en el extranjero, a sus 37 años está en Italia, previamente fue parte de clubes de Bélgica, España y Francia, en el que fue claro que tuvo que sacrificar dinero para ganarse un lugar en Europa.