Antonio Chucho López no pudo despegar con Municipal en el fútbol de Guatemala yéndose sin pena ni gloria. No solamente por poder poder llegar siquiera al equipo hasta las instancias finales, sino porque individualmente sus prestaciones fueron pobres. Si bien los Rojos no han hecho oficial la salida del guatemalteco, él ya se despidió de la afición a través de sus redes sociales.

Irregularidad sería la palabra que defina la carrera de Antonio Chucho López ya que las lesiones tampoco le han permitido que tenga continuidad en el club que representa. No le fue bien en México con el América y el Necaxa. Ahora tampoco funcionó utilizar al Municipal como un trampolín para ir a otro club o convertirse nuevamente en un legionario.

Recordemos también que según los datos actualizados de Transfermarkt, el futbolista guatemalteco Antonio Chucho López tiene un valor en el mercado de 175.000 mil dólares, vistiendo la camiseta de Municipal, siendo este su valor más bajo en toda su carrera, ya que el máximo llegó a ser 600.000 Euros cuando vestía el uniforme del América. Sin embargo, las lesiones y el poco ritmo de juego lo han perjudicado.

¿Cuál será el destino del Chucho López?

Con 26 años de edad es obvio que el Chucho López si se lo propone pudiera revertir esta situación. Su intención siempre ha sido mantenerse en el fútbol del exterior y seguir siendo legionario. Tomando en cuenta que afuera hay mayor nivel para elevar su nivel para que también sea una opción importante en la Selección de Guatemala.

Pero todavía o al menos hoy, esto parece lejano. El Chucho López junto a su entorno deberán repasar cuáles son las posibilidades tras su paso por Municipal. Comunicaciones fue una opción que surgió sobre la mesa pero nada confirmado. Por lo pronto, será convocado por Luis Fernando Tena con la Selección de Guatemala para la Copa Oro y Concacaf Liga de Naciones.