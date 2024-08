Herediano y Motagua chocarán en la 5ª jornada de la Copa Centroamericana de Concacaf. El encuentro promete emociones, ya que el Team quiere mantenerse en el primer lugar del Grupo A y el Ciclón Azul necesita ganar para entrar en zona de clasificación a los cuartos de final —un abultado triunfo, incluso, lo llevaría a 9 puntos, desplazando a los ticos por diferencia de gol—.

¿Cuándo juega Herediano vs. Motagua por la Copa Centroamericana 2024?

Herediano recibirá a Motagua mañana, miércoles 28 de agosto, a las 8:06 p.m. de Centroamérica (9:06 de Panamá y 10:06 ET de Estados Unidos), en el Estadio Nacional de San José.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE a Herediano vs. Motagua? El partido por la Copa Centroamericana se podrá ver en Costa Rica, Honduras y el resto de la región a través del servicio de streaming Disney+ o ESPN.

Disney+ o ESPN Honduras: Disney+ o ESPN

Disney+ o ESPN El Salvador: Disney+ o ESPN

Disney+ o ESPN Guatemala: Disney+ o ESPN

Disney+ o ESPN Nicaragua: Disney+ o ESPN

Disney+ o ESPN Panamá: Disney+ o ESPN

Herediano vs. Motagua: ¿Cómo llegan los Rojiamarillos?

Desde que Jafet Soto tomó las riendas del equipo, apeló a su experiencia para sacar un sufrido y agónico triunfo 1-0 ante San Francisco; al cual le siguió una victoria 2-0 sobre Sporting, el líder del Apertura 2024, con un doblete de Jesús “Tepa” González, a quien le dio ingreso en el complemento.

“Teníamos un plan de juego y salió como lo pensamos, con cambios en el segundo tiempo, porque tenemos una final el miércoles y debemos buscar dosificar a los jugadores porque ya pesa el trajín”, explicó el estratega de Herediano, que compite con Alajuelense por el liderato general y 40 mil dólares.

Herediano vs. Motagua: ¿Cómo llegan las Águilas Azules?

Los dirigidos por Diego Vázquez vienen de dos empates consecutivos en la Liga Nacional. El primero fue en el clásico con Olimpia, un 1-1 signado por el penal que erró Agustín Auzmendi. Y el fin de semana apelaron a las rotaciones en su visita a Olancho, que terminó 0-0 y en la que merecieron mejor suerte.

“Del partido de hoy me gustó el equipo, Potros no hizo ningún tiro al arco que yo recuerdo. En el segundo tiempo tuvimos tres situaciones claras, me parece que merecimos ganar el partido, nos faltó esa fineza”, aseguró el entrenador argentino, quien no presenta bajas para jugarse la clasificación en Costa Rica.

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Centroamericana