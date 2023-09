La Selección de México sigue sin demostrar un nivel positivo y aunque a pesar de que el proceso de Jaime Lozano está comenzando, el funcionamiento del Tri no es el mejor, repitiendo errores del pasado. Es una realidad que este equipo no se parece en nada a lo que mostraba en su interinato en la Copa Oro 2023 y ahora apenas rescató el empate 3-3 con Uzbekistán. Pero quien se llevó un castigo peor fue Guillermo Ochoa tras este encuentro.

A decir verdad, el juego fue muy malo para México. Lozano debe entender que de nada le sirve que su equipo tenga la pelota, domine al rival, si no es letal al frente y en defensa sólido. Uzbekistán, con tres llegadas en todo el partido, le hizo al Tricolor tres goles, y aunque la buena noticia es que contra Australia y ahora Uzbekistán mostró capacidad de reacción, los síntomas no son buenos.

¿Cuál es el nuevo apodo para Guillermo Ochoa?

En el último gol de Uzbekistán, Guillermo Ochoa tuvo toda la responsabilidad y las redes hablaron. En dicha jugada, el cobro se hizo muy recargado hacia el sector de la izquierda conforme al ataque uzbeko, donde el portero de la Salernitana fue sorprendido y no pudo sacar la pelota, motivo por el cual la afición ahora lo llamó como “Memo OSOa”.

“Ya no debería de jugar con la Selección Mexicana”; “Qué malo es Memo Osoa, por dignidad ya debería retirarse”; “Que ya se largue”; “Un uzbeko random entra solo y vacuna a Osoa, no me sorprende”; “Si Uzbekistán exhibe así a Memo Osoa, ya quiero ver lo que le hará Alemania”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales por parte de la afición mexicana.

¿Qué sigue para la Selección de México?

La próxima Fecha FIFA deberá ser el parámetro real del equipo de Lozano, porque se medirá con Ghana y Alemania, dos equipos que le van a exigir más, pero ya tendrá a la plantilla completa y no deberán existir pretextos.