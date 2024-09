Concacaf ha confirmado el calendario, las sedes y los horarios de inicio de los partidos de la Liga de Naciones Concacaf 2024/25 que se jugarán durante la Fecha FIFA de octubre. La cuarta edición de la CNL dio inicio en septiembre con emocionantes partidos alrededor de las tres Ligas (A, B y C).

Liga A

En la Liga A, los 12 partidos que se jugarán en octubre determinarán los cuatro equipos (ganadores y segundos lugares de grupo) que se unirán a los cuatro equipos mejor clasificados de Concacaf: Canadá, México, Panamá y Estados Unidos. En los Cuartos de Final, así como los finalistas en tercer y cuarto lugar y en quinto y sexto lugar que avanzarán a las Prelims de la Copa Oro 2025 y al Play-In de la CNL, respectivamente.

Los Cuartos de Final de la CNL se jugarán en formato de ida y vuelta en noviembre de 2024, con el ganador en el marcador global en cada enfrentamiento avanzando a las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2025 y clasificando a la Fase de Grupos de la Copa Oro 2025. Los perdedores de los Cuartos de Final avanzarán a los Prelims de la Copa Oro 2025.

Los emparejamientos de Cuartos de Final de la CNL se determinarán en función del Ranking de Concacaf de octubre de 2024 (después de la Fecha FIFA) y los resultados de la Fase de Grupos, de la siguiente manera:

CF1: Cuarto equipo mejor clasificado vs Mejor primer lugar (1A/1B)

CF2: Tercer equipo clasificado vs siguiente primer lugar (1A/1B)

CF3: Segundo equipo clasificado vs Mejor segundo lugar (2A/2B)

CF4: Equipo mejor clasificado vs siguiente segundo lugar (2A/2B)

El Play-In de la CNL se llevará a cabo en noviembre 2024 y los Prelims de la Copa Oro en marzo de 2025. Más detalles sobre el Play-In están disponibles a continuación.

Liga B

La Liga B continuará con su Fase de Grupos en octubre y noviembre, mientras 16 naciones luchan por clasificar a la Copa Oro y el ascenso para la próxima edición de la competencia.

Calendario Liga de Naciones Concacaf 2024/25 – Partidos Octubre

*Partidos anunciados por Liga y en ET | hora local

Miércoles 9 de octubre 2024

(C) 15:30 | 15:30 Islas Vírgenes Británicas vs San Cristóbal y Nieves – Warner Park Football Stadium, Basseterre, SKN

(C) 20:00 | 20:00 Islas Vírgenes de los Estados Unidos vs Barbados – Wildey Turf, Wildey, BAR

(C) 22:00 | 20:00 Anguilla vs Belice – FFB Stadium, Belmopán, BLZ

Jueves 10 de octubre 2024

(A) 15:30 | 16:30 Guyana Francesa vs Honduras – Stade Municipal Dr Edmard Lama, Remire Montjoly, GUF

(A) 16:00 | 16:00 Cuba vs Trinidad y Tobago – Estadio Antonio Maceo, Santiago, CUB

(B) 16:00 | 16:00 Bonaire vs Montserrat – Arnos Vale Sporting Complex, Kingstown, VIN

(B) 21:00 | 21:00 San Vicente y las Granadinas vs El Salvador – Arnos Vale Sporting Complex, Kingstown, VIN

(A) 22:00 | 20:00 Nicaragua vs Jamaica – Estadio Nacional, Managua, NCA

Viernes 11 de octubre 2024

(B) 16:00 | 16:00 Sint Maarten vs Puerto Rico – Guillermo Prospero Trinidad Stadion, Oranjestad, ARU

(A) 16:00 | 16:00 Guadalupe vs Martinica – Stade Roger Zami, Le Gosier, GLP

(B) 17:00 | 17:00 Granada vs Curazao – Darren Sammy Ground, Gros Islet, LCA

(A) 18:00 | 19:00 Surinam vs Costa Rica – Dr. Ir. Franklin Essed Stadium, Paramaribo, SUR

(B) 19:00 | 19:00 Aruba vs Haití – Guillermo Prospero Trinidad Stadion, Oranjestad, ARU

(B) 20:00 | 20:00 San Martin vs Santa Lucía – Darren Sammy Ground, Gros Islet, LCA

(A) 21:00 | 21:00 Guyana vs Guatemala – National Track & Field Centre, Leonora, GUY

Sábado 12 de octubre 2024

(B) 13:30 | 14:30 Antigua y Barbuda vs República Dominicana – Bermuda National Sports Centre, Devonshire, BER

(C) 15:30 | 15:30 Islas Caimán vs Islas Vírgenes Británicas – Warner Park Football Stadium r, Basseterre, SKN

(B) 18:30 | 19:30 Dominica vs Bermuda – Bermuda National Sports Centre, Devonshire, BER

(C) 20:00 | 20:00 Bahamas vs Islas Vírgenes de los Estados Unidos – Wildey Turf, Wildey, BAR

(C) 22:00 | 20:00 Islas Vírgenes Británicas vs Anguilla – FFB Stadium, Belmopán, BLZ

Domingo 13 de octubre 2024

(B) 15:00 | 15:00 Montserrat vs Bonaire – Arnos Vale Sporting Complex, Kingstown, VIN

(B) 20:00 | 20:00 El Salvador vs San Vicente y las Granadinas – Arnos Vale Sporting Complex, Kingstown, VIN

Lunes 14 de octubre 2024

(B) 16:00 |16:00 Puerto Rico vs Sint Maarten – Guillermo Prospero Trinidad Stadion, Oranjestad, ARU

(B) 16:00 | 16:00 Curazao vs Granada – Darren Sammy Ground, Gros Islet, LCA

(B) 19:00 | 19:00 Santa Lucía vs San Martin – Darren Sammy Ground, Gros Islet, LCA

(B) 19:00 | 19:00 Haití vs Aruba – Guillermo Prospero Trinidad Stadion, Oranjestad, ARU

(A) 21:00 | 20:00 Jamaica vs Honduras – National Stadium, Kingston, JAM

(A) 21:00 | 21:00 Trinidad y Tobago vs Cuba – Dwight Yorke Stadium, Tobago, TRI

(A) 21:00 | 19:00 Nicaragua vs Guyana Francesa – Estadio Nacional, Managua, NCA

Martes 15 de octubre 2024

(B) 13:30 |14:30 República Dominicana vs Antigua y Barbuda – Bermuda National Sports Centre, Devonshire, BER

(C) 15:30 |15:30 San Cristóbal y Nieves vs Islas Caimán- Warner Park Football Stadium, Basseterre, SKN

(B) 18:30 | 19:30 Bermuda vs Dominica – Bermuda National Sports Centre, Devonshire, BER

(A) 20:00 | 18:00 Costa Rica vs Guatemala – Estadio Nacional, San José, CRC

(A) 20:00 | 20:00 Martinica vs Guadalupe – Stade Pierre Aliker, Fort de France, MTQ

(A) 20:00 | 21:00 Surinam vs Guyana – Dr. Ir. Franklin Essed Stadium, Paramaribo, SUR

(C) 20:00 | 20:00 Barbados vs Bahamas – Wildey Turf, Wildey, BAR

(C) 22:00 | 20:00 Belice vs Islas Turcas y Caicos – FFB Stadium, Belmopán, BLZ