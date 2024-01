El Getafe de Choco Lozano cumplió con la lógica y en un juego complejo logró imponerse a Espanyol para asegurarse un lugar en la próxima ronda de la Copa del Rey 2023-24. De esta forma, el equipo madrileño sigue reafirmando el buen momento que está atravesando esta temporada.

Aunque la diferencia de categoría y el muy buen presente de los Azulones los mostraba como grandes favoritos a llevarse este juego, el trámite no fue nada sencillo. Se dio un partido muy parejo y equilibrado en todos los sentidos, especialmente en el porcentaje de tenencia de pelota, que fue favorable a Espanyol por 53-47.

La sensación que daba es que el juego no se resolvería en los 90 minutos, sin embargo sobre el final el Getafe logró marcar el único tanto del cotejo, por intermedio del mediocampista Luis Milla. Tristemente, Choco Lozano debió ver todo el juego desde el banco de suplentes.

¿Cómo sigue Getafe?

Con la victoria, Getafe ha logrado avanzar a los octavos de final de Copa del Rey 2023-24, instancia en la que ya tiene rival confirmado. Deberán enfrentarse a Atlético de Madrid, quienes vienen de derrotar a C.D. Lugo por 3-1. El juego tendrá lugar en torno al 17 de enero.

En lo que respecta a La Liga, su juego correspondiente a la Fecha 20 se aplazó para el jueves primero de febrero, por lo que recién verá actividad el domingo 21 de enero por la Fecha 21, en la cual visitará a Osasuna.

Gran temporada para el equipo, no para Lozano

La temporada de Getafe está siendo verdaderamente idílica. Para un equipo acostumbrado a la pelea por los últimos lugares, y a escapar del descenso, la situación actual que los tiene peleando por el ingreso a las copas internacionales es poco menos que un sueño.

Sin embargo, el catracho Choco Lozano por el momento no puede formar parte de ese sueño tomando en cuenta que casi no ve actividad. Desde su llegada al conjunto madrileño ha tenido poca o ninguna actividad, haciendo que su continuidad no esté asegurada.