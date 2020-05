Troglio: “En Olimpia me pagan el triple que en Gimnasia y el 5 de abril ya estaba depositado”

Pedro Troglio es un ídolo en Olimpia, eso ha trascendido fronteras tras el buen papel que ha hecho con los blancos, a los que hizo campeón tras tres años y medio sin poder lograrlo, además los tiene en las puertas de las semifinales de la Champions de Concacaf.

“Tenía que empezar a agarrar equipos grandes, con aspiraciones a salir campeón y apareció esto de Honduras. Afuera de Argentina hay vida y hasta mejor. Me pagan el triple que en Gimnasia, el 5 de abril ya tenía depositado el sueldo y sólo tenemos que pensar en trabajar”, reconoció Troglio en charla con el Diario Olé.

Troglio disfruta su presente en los cuartos de la Concachampions.

"No pensé en salir campeones y pelear la Champions... La verdad es que estaría perfecto si no fuese por el coronavirus y la falta de mi familia. Argentina está muy complicada... En Gimnasia llegamos a la final de la Copa Argentina y todos pensaban que era normal. Y cuando en verdad volvés a la normalidad sos una porquería... No dicen que fue un milagro eliminar a Boca o a River... Me vino bien cambiar de aire", reveló el técnico del Olimpia.

"Les conté mi historia con Gimnasia cuando eliminamos a River y Boca. Que se la tenían que creer... Si me decís que jugás contra el Barcelona ahí sí es un peligro, pero contra equipos de Estados Unidos tenés una ventaja. Pueden tener más poderío económico, pero juegan con menos obligaciones. Si vas con esa presión y jugás así les podés ganar", reconoció Troglio.

Y cerró: "Somos un equipo durísimo, que se defiende muy bien y que arriba tiene jugadores rápidos para jugar con espacios. Nadie pensaba que íbamos a dejarlos afuera. En las calles se festejó como si hubiera salido campeón con Gimnasia, je. Estamos haciendo historia en todo el país".