Tomás Granitto coincide con de los Cobos: "Tenemos con qué para ir a Qatar"

En una entrevista exclusiva para Futbolcentroamérica, el futbolista salvadoreño del Miami FC de la United Soccer League habló un poquito de todo. El mediocampista nos contó sobre su presente, su futuro cercano, la Selecta, y su sueño de estar en la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022.



Tomás Granittó en acción en un amistoso entre El Salvador y Perú.





- ¿Como te has manejado con esto de la pandemia?



Bien aquí por suerte con mi familia, en cuarentena que no es tan estricta, pero ahí nos estamos cuidando físicamente, haciendo lo que uno puede para mantenerse.



- ¿Hace cuánto estas en cuarentena o confinamiento?



Mas o menos dos meses, ya casi tres.









- ¿Es complicado, como te cuidas?

Si, es difícil porque uno no está entrenando con los compañeros en el día a día, uno no está en la cancha tan seguido con la pelota. Se hace lo que puede para mantenerse, comer sano, los ejercicios en casa que me manda el preparador físico, y tratando de estar lo mejor posible en ese sentido.



- ¿Como te sentís hoy si el fútbol de la USL decidiera retornar a la normalidad?



Es un tema delicado. Personalmente me sentiría bien siempre y cuando el club tome ciertas precauciones, como entrenar grupo separados, ciertos jugadores a la vez, otros en el vestuario, en la cancha, entrenando sin contacto. Pero es un tema delicado porque alguno se puede sentir incomodo así.



- ¿Cuál es tu situación contractual con el Miami FC?



Tengo contrato hasta fin de noviembre, y bueno ahora la liga esta parada porque no sabe al 100% cuando va a volver. es delicado, los dueños y representantes de equipos no están todos en la misma página, y no tienen una fecha.









- ¿Desde lo psicológico, esta incertidumbre como te afecta?





Si. Es muy difícil; personalmente me estoy entrenando fuerte todos los días, sin saber cuando vuelvo a competir, uno trata de mantenerse lo mejor posible y cuidarse, pero no saber cuando va volver es difícil. Si al menos hubiera una fecha, uno se prepara, pero al no saber es bastante difícil mantenerse motivado; de todas formas lo hago porque es mi deber como profesional.



- Hablando de la selección de El Salvador ¿Como ves el futuro del equipo? Carlos de los Cobos dijo que México, Honduras, y El Salvador, eran favoritas para ir al mundial...



Escuchar al profesor hablando así es una confianza y motivación que le da a uno como jugador. Creo que el equipo anda muy bien, tiene una gran calidad de jugadores y tiene mucha hambre de ir a ese mundial. Tiene con que, si el equipo sigue mejorando, creo que tiene muy buenas chances.



Granitto junto a Carlos de los Cobos, seleccionador nacional de El Salvador.





- ¿Que opinás del posible nuevo formato eliminatorio?



Por la posición en la que esta El Salvador delante de Canadá, uno quiere que sean esos seis equipos los que tienen que ir a la hexagonal. Pero bueno, la situación ha cambiado y El Salvador tiene que estar preparado para lo que sea, porque si tiene la oportunidad de ir a Qatar.



- ¿Que recuerdos tenes de tu paso por el Firpo?

Después del mundial sub 20 ahí empecé mi carrera, fue una experiencia muy linda para mí, muy motivante, fue lindo competir en en El Salvador y un gran paso para empezar mi carrera. Quiero siempre lo mejor para ese club.









¿Has tenido ofertas para salir del Miami?



Si no sé si ofertas, pero me han contactado muchos equipos De El Salvador, también me han contactado clubes de la USL; pero estoy contento en Miami, tuve un gran año y por eso renové. Pero con todos los cambios que se vienen uno siempre esta abierto a lo que pueda venir.



- ¿Estarías abierto a volver al futbol salvadoreño?



Si, definitivamente.



- ¿Que significó en su momento jugar contra Boca, considerando que sos aficionado de River Plate?



La verdad que fue muy lindo contra Boca ese 2018, hice un gran partido y un buen gol de tiro libre, con una asistencia, fue una experiencia linda. Ese mismo año también jugué contra River y fue muy lindo.



Tomás Granitto; de padres argentinos, nacido en El Salvador, y actual futbolista del Miami FC.





- ¿Que tan grande es la diferencia entre el fútbol argentino y el cuscatleco?



Todo el mundo sabe los grandes equipos de Argentina como la segunda. En El Salvador tiene que mejorar la infraestructura para mejorar el nivel.



- Estas diciendo lo mismo que dijo el Sebastián Abreu, pero también habló de la técnica del jugador de El Salvador. El "Loco" aseguró que en ese aspecto el jugador salvadoreño lo sorprendió ¿Vos que opinás?



Si, pienso lo mismo, definitivamente. Es más, con Abréu me junte varias veces acá en Miami y tocamos varias veces de ese tema. A mi me sorprendió que él se haya sorprendido, considerando lo que él es. Me habló muy bien del fútbolista salvadoreño, de cuando estuvo en Santa Tecla. El salvadoreño técnicamente es muy bueno, tiene mucha idea de juego, solo faltan mejores canchas y mejor infraestructura .

- ¿Que le mandas a decir a los aficionados salvadoreños?

Que sepan que nosotros pase lo que paso, con hexagonal o no, vamos a hacer todo lo posible y nos vamos a preparar como nunca para ir a Qatar. Queremos darle una alegría al pueblo salvadoreño.