Segundo round: Faitelson destroza en Twitter al 'Perro' Bermudez

Es sabido que la relación entre David Faitelson y Enrique Bermúdez no es muy buena. Pese a que han intentado dejar de lado sus peleas, siempre terminan discutiendo fuertemente por algo y se han atacado muy duramente ambos. El periodista y el relator poseen varios choquen en su haber.

La primera pelea, y la más conocida, comenzó en un partido en Honduras. Faitelson realizó una broma ofensiva contra su colega, quien estaba siendo saludado por los aficionados catrachos. Semanas más tarde, se volvieron a cruzar en México y el Perro fue a buscarlo para golpearlo. Tuvieron que separarlos porque sino empezaba una guerra de puños entre dos pesos pesados.

Años más tarde, ambos recordaron el momento y se rieron de la situación. Hasta se fundieron en un abrazo para dejar atrás lo pasado. Pero esa tregua duró poco y ayer se volvieron a cruzar muy fuerte en las redes sociales. Todo esto comenzó por el caso de Renato Ibarra, un jugador del América que le pego a su mujer embarazada y fue detenido por unas horas.

Para mi esta claro, Enrique, que estás defendiendo a un golpeador de mujeres. Lo que no me queda claro es si lo haces porqué te identificas con ello o porqué te lo ordenaron.

La verdad: Tampoco esperaba mucho de ti... https://t.co/9n1pCoJPvq — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) June 27, 2020

Bermúdez realizó un tweet en donde destacó que se le habían levantado los cargos y fue perdonado por su esposa. Este fue el textual: "En el caso de Renato Ibarra, perdonado por su esposa, por el @ClubAmerica, absuelto por la ley y condenado por un sector machista e hipócrita!!". Minutos más tarde, Faitelson no pudo contenerse y le contestó muy duramente desde su cuenta oficial de Twitter.

David arremetió con todo: "Para mi esta claro, Enrique, que estás defendiendo a un golpeador de mujeres. Lo que no me queda claro es si lo haces porqué te identificas con ello o porqué te lo ordenaron. La verdad: Tampoco esperaba mucho de ti". Todavía no respondió el Perro, pero parece que acaba de iniciar un nuevo round y el relator pegó primero.