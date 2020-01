Se enojó Pedro Troglio: Orlando Ponce hizo una crítica y el DT le contestó

El Olimpia cayó derrotado anoche en la gran final de la Copa Premier Centroamericana, y las críticas al albo no se han hecho esperar.

Pese a no ser un campeonato oficial, perder contra un clásico rival como Real España genera siempre repercusiones, y en este caso no ha sido la excepción. Tras perder dos de los últimos tres encuentros contra la "máquina", el periodista Orlando Ponce publicó un 'análisis' que no cayó bien en Pedro Troglio, entrenador del albo.



"El peor momento de la era de @TroglioPedro? . Confundió los papeles? Los invadió la campeonitis? Son preguntas que asaltan después de las dos derrotas consecutivas del

@CDOlimpia contra @rcdespana", escribió el relator.

Seguido a eso, la respuesta del argentino llegó: "Que analisis facil. Tipica opinion semanal. No t.apresures a opinar asi. Esto es largo", aseguró el estratega.



