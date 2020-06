¡Se complica su estadía en el León! Frosinone pone elevado precio a la ficha de Campbell

Son horas críticas para el vínculo que une a Joel Campbell y el León de México. Si de por si la "Ley Martino" ya había encendido las alarmas, el fin de la cesión del tico en la entidad azteca no hace más que limar asperezas. Más aún teniendo en cuenta el alto monto que Frosinone, dueño de la ficha del futbolista, le ha puesto a este.

Según explicó el medio italiano Linchiestaquotidiano, la institución que milita en la Serie B de Italia estaría pidiendo dos millones de euros a los norteamericanos, si es que estos desean quedarse con el deportista. Lo cierto es que es una cifra más que elevada, más teniendo en cuenta la recesión económica que produjo el COVID-19.

IMPERDIBLE | Frosinone pide poco más de 2 MDD por @joel_campbell12, cifra que no luce descabellada si la comparamos con lo que León ha pagado en el pasado.



Imagina: con lo que costó Caicedo, la Fiera ya habría comprado dos veces a Campbell. #Fieramaníahttps://t.co/T9Td3jEfw1 — Fieramanía (@FieramaniaMX) June 16, 2020

El mismo portal detalla, además, que la MLS está atenta a lo que pase con el ex Arsenal de Inglaterra, aunque no ha mencionado que clubes de la mencionada liga estarían al acecho del costarricense. Cabe destacar que ante una eventual vuelta al cuadro balcánico, estos no tendrían presupuesto para pagar su actual salario. A su vez, tiene con ellos un contrato vigente hasta mayo de 2021.

Los próximos días serán más que importantes para el representante centroamericano, quien se encuentra en un halo de incertidumbre respecto a su futuro, teniendo en cuenta que son los directivos del León quienes deberán evaluar si el nacido en San José vale en rendimiento el dineral que exigen los itálicos.