Revés para Bryan Ruiz: La FIFA podría evitar que Bryan Ruiz firme un nuevo contrato

Hace unas semanas y mediante a su cuenta oficial de Twitter, Bryan Ruiz avisó que rescindió su contraro con el Santos de Brasil. El jugador hace casi más de un año que no estaba siendo tenido en cuenta y entrenaba junto al equipo B. Una situación que le pareció una falta de respeto para un futbolista de su nivel y que encima no le daban la posibilidad de irse del club sudamericano.

Debido a todo esto, decidió terminar de manera unilateral su vínculo alegando que era debido a una deuda salarial importante que tenían con él y también al daño moral. No solo lo hacían compartir prácticas con juveniles y no con sus compañeros, sino que también criticaban que este ganando un salario tan alto pese a no jugar.

Ruiz estuvo entrenando con el equipo B del Santos y no le pagaban.

Desde que el confirmó que no seguiría en el Santos aparecieron mil versiones de posibles equipos a los que iría. El mediocampista avisó que no recibió ninguna oferta formal todavía y descartó que lo hayan ido a buscar del Gent y Tweente, dos equipos europeos en los que se destacó por su gran nivel.

“Fifa me libera para jogar em outro clube e o processo contra o Santos segue. Algumas equipes demonstraram interesse e isso me alegra, mas não tenho nada concreto ainda. Equipes europeus me ligaram".



— Bryan Ruiz, em entrevista à imprensa costa-riquenha. pic.twitter.com/EYi5WwjFsc — Santos Daily (de ��) (@PeixeDaily) July 16, 2020

Pero antes de poder fichar por algún club deberá esperar autorización de FIFA. Al haber terminado el contrato sin llegar a un arreglo con los directivos del conjunto brasileño, no está autorizado para poder ser inscripto en otro equipo. La Federación tendrá que autorizarlo para que el pueda jugar en otro lado, sino deberá regresar a su ex-club.

Para sumarle esperanzas a Ruiz, el portero Esteban Alvardo tuvo un caso similar y la FIFA terminó fallando a favor de él. El costarricense decidió terminar su contrato con el Trabzonspor de Turquía por falta de pago y, tras unas semanas, terminaron habilitándolo para que pueda unirse a otro equipo. Probablemente, el centrocampista de la Bicolor termine corriendo la misma suerte.