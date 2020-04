Pescadito Ruiz dispara contra ex funcionarios: "Son lacras"

La pandemia está haciendo estragos en casi todos los países del mundo. No todos los gobiernos pueden hacerle frente de gran manera, debido a bajos presupuestos y sistemas de salud que no están preparados para hacer una atención total a tantos infectados. Por eso, la cuarentena es la principal vacuna para evitar la propagación del virus y así, lograr que no se sature el sistema sanitario.

Obviamente, esto no hace que no deje de haber internas políticas. Las críticas no desaparecieron, pese a que no es el momento indicado. Así también lo piensa Carlos Ruiz y lo expresó fervientemente en sus redes. Pescadito se mostró muy enojado con la oposición del presidente actual y le dedicó muy duras palabras para referirse a ellos. Hace mucho no se lo veía opinar de política.

"En Guatemala no hay que creerle NADA a todos los ex funcionarios públicos y políticos que ya estuvieron en el poder y NO HICIERON NADA. Y ahora cuando ya no están, resulta que tienen la solución a todos los problemas del país. No desaprovechan el momento para venderse. LACRAS", arremetió duramente el ex-futbolista. Sus palabras fueron claras para los que se le dirigió la crítica.

El gobierno actual ha decidió establecer una cuarentena obligatoria para los mayores de 65 años y se encuentran en la fase 2 de la pandemia. Tienen 126 infectados y un solo fallecido. El Estado le pide a sus connacionales que se queden en sus casa y salgan únicamente para realizar actividad esenciales como trabajar, comprar alimentos y medicamentos. Después de eso, a casa para cuidarse y evitar la propagación del COVID-19.

La critica de la oposición apunta a la falta de control y sobre todo por el aumento de los contagiados. Ayer hubo 36 nuevos infectados, un 46% del número que había hasta el momento y ya se habla de infectados comunitarios, gente que obtuvo el virus en la calle o transporte público. Es difícil pedirle a un gobierno que controle algo que no están pudiendo ni los presidentes de los países más ricos del mundo.